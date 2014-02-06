代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

VininI Cyber Cyсle [v01] - MetaTrader 5脚本

traderak20 | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
发布者:
ak20 ak20
显示:
1725
等级:
(30)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

原作者：

traderak20，基于Victor Nicolaev (2009)的VininI_Cyber Cycle(V2).mq4

这个指标的目的是确定价格的周期性变动。

VininI Cyber Cycle 指标

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/340

初级随机振荡器[v01] 初级随机振荡器[v01]

初级随机振荡器 - 双EMA平滑随机振荡器，基于Lee Leibfarth (August 2008)在TASC上的文章。

iChartsSwitchSymbol iChartsSwitchSymbol

当图表交易对象改变时，它将改变所有其他图表的交易对象。

Kaufman 波动 Kaufman 波动

Kaufman 波动指标基于Perry Kaufman 的“精明交易：提升在变化市场中的表现”一书。

Kaufman 效率比 Kaufman 效率比

Kaufman 效率比（也称为“广义分形效率”）源于Perry Kaufman的“精明交易”和“新交易系统和方法”两书。