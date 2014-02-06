请观看如何免费下载自动交易
VininI Cyber Cyсle [v01] - MetaTrader 5脚本
原作者：
traderak20，基于Victor Nicolaev (2009)的VininI_Cyber Cycle(V2).mq4
这个指标的目的是确定价格的周期性变动。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/340
