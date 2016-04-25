無料でロボットをダウンロードする方法を見る
VininI Cyber Cyсle v01 - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者
traderak20、Victor Nicolaev 作のVininI_Cyber Cycle(V2).mq4(2009)に基づきます。
内容
このインディケータは、価格の周期的な動きを識別することを目的とします。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/340
プレミアストキャスティクス [v01]
Lee LeibfarthによるTASC記事（2008年8月）に基づいたプレミアストキャスティクス - ストキャスティクスの二重 EMA 平滑化iChartsSwitchSymbol
チャートの銘柄が変更されると、すべてのチャートでその銘柄を変更します。
カウフマンボラティリティ
ペリー・カウフマンの本「スマート・トレーディング：変更市場のパフォーマンスの向上」によるカウフマンボラティリティの指標。カウフマン効率比
ペリー・カウフマンの本「Smarter Trading（よりスマートな取引）」と「New Trading Systems & Methods（新取引システムと方法）」に従うカウフマン効率比（別名「一般フラクタル効率」）。