С появлением Мастера MQL5 появилась возможность автоматической генерации кода советника на базе классов торговых сигналов, сопровождения позиций и управления капиталом. Помимо классов торговых сигналов из Стандартной библиотеки, вы можете создавать и тестировать свои собственные торговые системы, для этого достаточно написать модуль торговых сигналов.

В книге "Стратегии лучших трейдеров мира" описаны индикаторы и торговые стратегии для технического анализа с использованием программного пакета MetaStock. Наряду с традиционными, в ней рассмотрены торговые сигналы, основанные на совместном использовании разворотных свечных моделей с подтверждением от осцилляторов Stochastic, CCI, MFI и RSI.

Использование "разворотных" свечных моделей совместно с сигналами осцилляторов позволяет сократить количество ложных сигналов и повысить эффективность торговой системы.

В данной работе мы рассмотрим результаты использования моделей Bullish Meeting Lines ("Бычьи встречающиеся свечи") и Bearish Meeting Lines ("Медвежьи встречающиеся свечи") в комбинации с сигналами индикатора Stochastic.


1. Паттерны "Meeting Lines" и их распознавание

1.1. Паттерн "Бычьи встречающиеся свечи" (Bullish Meeting Lines)

Данный паттерн представляет собой комбинацию медвежьей и бычьей свечей, у которых совпадают (или очень близки) цены закрытия. Длина тел обоих свечей больше средней.

Бычьи встречающиеся свечи свидетельствуют о развороте нисходящего тренда.

Рис. 1. Свечной паттерн "Bullish Meeting Lines"

Рис. 1. Свечной паттерн "Bullish Meeting Lines"

Распознавание паттерна "Bullish Meeting Lines" ("Бычьи встречающиеся свечи") реализовано в методе CheckPatternBullishMeetingLines класса CCandlePattern:

//+--------------------------------------------------------------------+
//| Метод проверки формирования свечной модели "Bullish Meeting Lines" |
//+--------------------------------------------------------------------+
bool CCandlePattern::CheckPatternBullishMeetingLines()
  {
//--- Bullish Meeting Lines - распознавание модели "Бычьи встречающиеся свечи"
   if((Open(2)-Close(2)>AvgBody(1))              && // длина тела медвежьей свечи выше среднего (long black)
     ((Close(1)-Open(1))>AvgBody(1))             && // длина тела бычьей свечи выше среднего (long white)
      (MathAbs(Close(1)-Close(2))<0.1*AvgBody(1)))   // цены закрытия свечей почти одинаковые (doji close)
      return(true);
//---
   return(false);
  }

Для проверки факта формирования модели "Bullish Meeting Lines" используется метод CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_BULLISH_MEETING_LINES) класса CCandlePattern.


1.1. Паттерн "Медвежьи встречающиеся свечи" (Bearish Meeting Lines)

Данный паттерн представляет собой комбинацию бычьей и медвежьей свечей, у которых совпадают (или очень близки) цены закрытия. Длина тел обоих свечей больше средней.

Медвежьи встречающиеся свечи свидетельствуют о развороте восходящего тренда.

Рис. 2. Свечной паттерн "Bearish Meeting Lines"

Рисунок 2. Свечной паттерн "Bearish Meeting Lines"

Метод распознавания модели "Bearish Meeting Lines":

//+--------------------------------------------------------------------+
//| Метод проверки формирования свечной модели "Bearish Meeting Lines" |
//+--------------------------------------------------------------------+
bool CCandlePattern::CheckPatternBearishMeetingLines()
  {
//--- Bearish Meeting Lines - распознавание модели "Медвежьи встречающиеся свечи"
   if((Close(2)-Open(2)>AvgBody(1))             && // длина тела бычьей свечи выше среднего (long white)
     ((Open(1)-Close(1))>AvgBody(1))            && // длина тела медвежьей свечи выше среднего (long black)
      (MathAbs(Close(1)-Close(2))<0.1*AvgBody(1)))  // цены закрытия свечей почти одинаковые (doji close)
      return(true);
//---
   return(false);
  }

Для проверки факта формирования модели "Bearish Meeting Lines" используется метод CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_BEARISH_MEETING_LINES) класса CCandlePattern.


2. Торговые сигналы в комбинации с индикатором Stochastic

Сигналы входа в длинную или короткую позицию подаются только при условии, что разворотная фигура на диаграмме свечей подтверждается положением стохастического осциллятора. Значение сигнальной линии %D должно быть выше, или ниже соответствующего критического уровня (30 и 70).

Сигналы выхода из позиций формируются в зависимости от дальнейшего поведения %D. Если %D достигает противоположной рынку отметки (80 в длинной и 20 в короткой позициях) или если %D не подтверждает сигнала разворота и достигает уровня 20 в длинной и 80 в короткой позициях.

Рис. 3. Торговые сигналы паттерна "Bearish Meeting Lines" с подтверждением от индикатора Stochastic

Рис. 3. Торговые сигналы паттерна "Bearish Meeting Lines" с подтверждением от индикатора Stochastic


Реализация проверки условий входа и выхода в рынок осуществляется в методах:

  • int CML_Stoch::LongCondition() - проверка условий для открытия длинной позиции (ф-я возвращает 80) и закрытия короткой позиции (ф-я возвращает 40);
  • int CML_Stoch::ShortCondition() - проверка условий для открытия короткой позиции (ф-я возвращает 80) и закрытия длинной позиции (ф-я возвращает 40).

2.1. Открытие длинной позиции и закрытие короткой позиции

  1. Сигналом к открытию длинной позиции является формирование свечной комбинации Bullish Meeting Lines ("Бычьи встречающиеся свечи") и выполнение условия StochSignal(1)<30 (значение сигнальной линии индикатора Stochastic на последнем завершенном баре меньше 30):

  2. Сигналом к закрытию короткой позиции является пересечение сигнальной линией индикатора Stochastic уровня 20 (снизу вверх) или уровня 80 (снизу вверх).

    //+------------------------------------------------------------------+
//| Метод проверки условий для входа и выхода с рынка                |
//| Проверка условий для                                             |
//| 1) входа в рынок (открытие длинной позиции, result=80)           |
//| 2) выхода из рынка (закрытие короткой позиции, result=40)        |
//+------------------------------------------------------------------+
int CML_Stoch::LongCondition()
  {
   int result=0;
//--- idx можно использовать для того чтобы узнать режим работы эксперта
//--- idx=0 - эксперт будет вызывать проверки выполнения торговых условий на каждом тике
//--- idx=1 - эксперт будет вызывать проверки выполнения торговых условий только на новых барах
   int idx   =StartIndex();
//--- проверка условий для открытия длинной позиции
//--- формирование бычьей свечной комбинации Bullish Meeting Lines и выполнения условия signal line<30
  if (CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_BULLISH_MEETING_LINES) && (StochSignal(1)<30))
     result=80;
//--- проверка условий для закрытия короткой позиции
//--- пересечение сигнальной линией уровней (сверху вниз 20, снизу вверх 80)
   if((((StochSignal(1)>20) && (StochSignal(2)<20)) ||
       ((StochSignal(1)>80) && (StochSignal(2)<80))))
     result=40;
//--- возвращаем result
   return(result);
  }

2.2. Открытие короткой позиции и закрытие длинной позиции

  1. Сигналом к открытию короткой позиции является формирование паттерна Bearish Meeting Lines ("Медвежьи встречающиеся свечи") и выполнение условия StochSignal(1)>70 (значение сигнальной линии индикатора Stochastic на последнем завершенном баре больше 70):

  2. Сигналом к закрытию длинной позиции является пересечение сигнальной линией индикатора Stochastic уровня 80 (сверху вниз) или уровня 20 (сверху вниз).
    //+------------------------------------------------------------------+
//| Метод проверки условий для входа и выхода с рынка                |
//| Проверка условий для                                             |
//| 1) входа в рынок (открытие короткой позиции, result=80)          |
//| 2) выхода из рынка (закрытие длинной позиции, result=40)         |
//+------------------------------------------------------------------+
int CML_Stoch::ShortCondition()
  {
   int result=0;
//--- idx можно использовать для того чтобы узнать режим работы эксперта
//--- idx=0 - эксперт будет вызывать проверки выполнения торговых условий на каждом тике
//--- idx=1 - эксперт будет вызывать проверки выполнения торговых условий только на новых барах
   int idx   =StartIndex();
//--- проверка условий для открытия короткой позиции
//--- формирование медвежьей свечной комбинации Bearish Meeting Lines и выполнения условия signal line>70
  if (CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_BEARISH_MEETING_LINES) && (StochSignal(1)>70))
     result=80;
//--- check conditions of long position closing
//--- проверка условий для закрытия короткой позиции
//--- пересечение сигнальной линией уровней (сверху вниз 80, сверху вниз 20)
   if((((StochSignal(1)<80) && (StochSignal(2)>80)) ||
       ((StochSignal(1)<20) && (StochSignal(2)>20))))
     result=40;
//--- возвращаем result
   return(result);
  }

2.3. Создание эксперта на основе торговых сигналов разворотной модели "Bullish/Bearish Meeting Lines + Stochastic" при помощи Мастера MQL5

Класс CML_Stoch не входит в Стандартную библиотеку классов торговых сигналов, поэтому для его использования нужно скачать файл acml_stoch.mqh (прилагается) и сохранить его в каталог_данных_терминала\Include\Expert\Signal\MySignals. Файл acandlepatterns.mqh следует скопировать в тот же каталог, что и файл acml_stoch.mqh. После этого, перезапустив MetaEditor, вы получите возможность его использования в Мастере MQL5.

Чтобы создать торгового робота по данной стратегии запустите Мастер MQL5:

Рис. 4. Создание советника в Мастере MQL5

Рис. 4. Создание советника в Мастере MQL5

Нажав на кнопку "Далее", укажем имя советника:

Рис. 5. Общие параметры советника

Рис. 5. Общие параметры советника

После этого нужно указать параметры сигналов.

Рис. 6. Параметры сигналов советника

Рис. 6. Параметры сигналов советника

В нашем случае мы будем использовать лишь один модуль торговых сигналов.

Добавляем модуль "Signals based on Bullish/Bearish Meeting Lines confirmed by Stochastic":

Рис. 7. Параметры сигналов советника

Рис. 7. Параметры сигналов советника

Модуль сигналов добавлен:

Рис. 8. Параметры сигналов советника

Рис. 8. Параметры сигналов советника

После этого можно выбрать модуль трейлинга, мы его использовать не будем. Выбираем "Trailing Stop not used":

Рис. 9. Выбор модуля трейлинга

Рис. 9. Выбор модуля трейлинга

Затем нужно выбрать модуль управления капиталом, мы будем использовать торговлю с фиксированным объемом (Trading with fixed trade volume):

Рис. 10. Выбор модуля управления капиталом

Рис. 10. Выбор модуля управления капиталом

Нажав на кнопку "Готово", мы получим код сгенерированного советника - файл Expert_AML_Stoch.mq5, который будет сохранен в папке: каталог_данных_терминала\MQL5\Experts\.

Входные параметры (по умолчанию) советника:

//--- inputs for main signal
input int            Signal_ThresholdOpen   =10;     // Signal threshold value to open [0...100]
input int            Signal_ThresholdClose  =10;     // Signal threshold value to close [0...100]
input double         Signal_PriceLevel      =0.0;    // Price level to execute a deal
input double         Signal_StopLevel       =50.0;   // Stop Loss level (in points)
input double         Signal_TakeLevel       =50.0// Take Profit level (in points)

заменяем на: 

//--- inputs for main signal
input int            Signal_ThresholdOpen   =40;     // Signal threshold value to open [0...100]
input int            Signal_ThresholdClose  =20;     // Signal threshold value to close [0...100]
input double         Signal_PriceLevel      =0.0;    // Price level to execute a deal
input double         Signal_StopLevel       =0.0;    // Stop Loss level (in points)
input double         Signal_TakeLevel       =0.0;    // Take Profit level (in points)

Параметры Signal_ThresholdOpen и Signal_ThresholdClose позволяют задать пороги для открытия и закрытия позиций.

В коде функций LongCondition() и ShortCondition() модуля торговых сигналов мы указали фиксированные значения порогов:

  • Для открытия позиций: 80;
  • Для закрытия позиций: 40.

Советник, сгенерированный при помощи Мастера MQL5, принимает решение об открытии или закрытии позиции на основании результатов "голосования" модулей торговых сигналов, добавленных в процессе создания советника. При этом основной модуль (содержащий все добавленные модули) торговых сигналов также принимает участие в "голосовании", однако его методы LongCondition() и ShortCondition() всегда возвращают 0.

Поскольку при расчете "голосов" производится усреднение по количеству присутствующих модулей (основной + один добавленный модуль), то значения порогов следует указывать с учетом данного обстоятельства. По этой причине значения величин Signal_ThresholdOpen и Signal_ThresholdClose должны быть установлены в 40=(0+80)/2 и 20=(0+40)/2 соответственно.

Значения входных параметров Signal_StopLevel и Signal_TakeLevel устанавливаем в 0, это означает, что закрытие позиций будет осуществляться только при поступлении торговых сигналов на закрытие позиций.


2.4. Результаты тестирования на истории

Результаты тестирования советника на исторических данных (EURUSD M5, период тестирования: 2005.01.01-2010.03.16, PeriodK=6, PeriodD=3, PeriodSlow=36, MA_period=3).

В данном советнике использовался модуль торговли фиксированным объемом 0.1 лота (Trading Fixed Lot), трейлинг не использовался (Trailing not used).

Рис. 11. Результаты тестирования советника, построенного на базе генератора торговых сигналов "Bullish/Bearish Meeting Lines + Stochastic

Рис. 11. Результаты тестирования советника, построенного на базе генератора торговых сигналов "Bullish/Bearish Meeting Lines + Stochastic

Наилучший набор параметров торговой системы можно найти при помощи Тестера Стратегий терминала MetaTrader 5.

Код советника, созданного Мастером MQL5, прилагается в файле expert_aml_stoch.mq5.


