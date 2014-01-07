El indicador técnico Envelopes (Canal de medias móviles) está formado por dos medias móviles, una de las cuales está desplazada hacia arriba y la otra hacia abajo. El desplazamiento de los márgenes de las bandas se determina con la volatilidad del mercado: cuanto mayor es la volatilidad, más fuerte es el desplazamiento.

Envelopes define los márgenes superior e inferior del rango del precio. La señal de venta se produce cuando el precio alcanza el margen superior de la banda; la señal de compra, cuando el precio alcanza el margen inferior.



La lógica que hay detrás de los Envelopes es que los compradores y los vendedores sobreexcitados empujan el precio hacia los extremos (es decir, hacia las bandas superior e inferior), momento en que el precio tiende a estabilizarse, volviéndose a mover en unos niveles más realistas. Esto es parecido a la interpretación de las Bandas de Bollinger ® (BB).

Indicador Envelopes



Cálculo:



UPPER BAND = SMA (CLOSE, N) * [1 + K / 1000]

LOWER BAND = SMA (CLOSE, N) * [1 - K / 1000]



donde: