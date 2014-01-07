Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Envelopes - indicador para MetaTrader 5
- 2630
El indicador técnico Envelopes (Canal de medias móviles) está formado por dos medias móviles, una de las cuales está desplazada hacia arriba y la otra hacia abajo. El desplazamiento de los márgenes de las bandas se determina con la volatilidad del mercado: cuanto mayor es la volatilidad, más fuerte es el desplazamiento.
Envelopes define los márgenes superior e inferior del rango del precio. La señal de venta se produce cuando el precio alcanza el margen superior de la banda; la señal de compra, cuando el precio alcanza el margen inferior.
La lógica que hay detrás de los Envelopes es que los compradores y los vendedores sobreexcitados empujan el precio hacia los extremos (es decir, hacia las bandas superior e inferior), momento en que el precio tiende a estabilizarse, volviéndose a mover en unos niveles más realistas. Esto es parecido a la interpretación de las Bandas de Bollinger ® (BB).
Indicador Envelopes
Cálculo:
UPPER BAND = SMA (CLOSE, N) * [1 + K / 1000]
LOWER BAND = SMA (CLOSE, N) * [1 - K / 1000]
donde:
- UPPER BAND - línea superior del indicador;
- LOWER BAND - línea inferior del indicador;
- SMA - Media Móvil Simple;
- CLOSE - precio de cierre;
- N - período de promediación;
- K / 1000 - valor de desviación del promedio (medido en puntos base).
El Detrended Price Oscillator (Oscilador de precios sin tendencia) elimina el efecto de la tendencia del movimiento del precio. Esto simplifica el proceso de determinar los ciclos y los niveles de sobrecompra/sobreventa.DeMarker (DeM)
El indicador técnico DeMarker (DeM) consiste en comparar el período máximo con el período máximo anterior. Cuando el indicador cae por debajo de 30 es posible que haya una reversión alcista, y cuando se eleva por encima de 70 puede ocurrir una reversión bajista.
El indicador Force Index (Índice de Fuerza) fue desarrollado por Alexander Elder. Este índice mide el Bulls Power (el poder de los compradores) en cada incremento, y el Bears Power (el poder de los vendedores) en cada decremento.Fractals
Los Fractals (Fractales) son uno de los cinco indicadores del sistema de trading de Bill Williams que permite detectar los máximos y los mínimos.