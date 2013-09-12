包络线技术指标由两条移动平均线构成，一条上移，一条下移。选择包络线位移的最佳相关系数是由市场的波动性决定的：市场变化率越高，偏移就越强烈。

非趋势价格震荡指标消除价格趋势运动的影响。这简化了寻找循环和超买/超卖水平的过程。