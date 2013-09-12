请观看如何免费下载自动交易
强力指数技术指标由Alexander Elder发明。
该指标衡量每一个增长期的牛市能量，以及每一个下降期的熊市能量。它将市场信息的基础元素连结起来：价格趋势的升降以及交易量。这个指数可以单独使用，不过最好将其和移动平均指标结合起来使用。使用短周期的移动平均逼近（作者建议使用周期为2的）能够最好的找到开平仓机会。如果用长周期的移动平均（周期13）进行逼近，该指数能显示趋势及其变化。
- 最好在指标上升趋势期间，并变成负值（下跌到0点下方）时买入。
- 当强力指数增长到新高时，这表明增长趋势还将延续。
- 在下降趋势中当指数变为正时出现卖出信号。
- 当强力指数下降到新低时，显示了熊市力量以及下降趋势的延续。
- 如果价格的变化没有和交易量的变化一致，强力指标体停留在某一水平上，这告诉你趋势很快将发生变化。
强力指数指标
计算：
每一个市场运动力量的特点都是由方向、规模和交易量表征的。如果当前柱的收盘价高于前一柱的收盘价，那么此时力量是积极的。如果当前柱的收盘价低于前一柱，那么此时力量是消极的。价格差异越大，力量越大。交易量越大，力量越大。
FORCE INDEX (i) = VOLUME (i) * ((MA (ApPRICE, N, i) - MA (ApPRICE, N, i-1))
其中：
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/29
