Force Index (FRC) - индикатор для MetaTrader 5
- 6943
Технический индикатор Индекс Силы (Force Index, FRC) был разработан Александром Элдером и измеряет силу быков при каждом подъеме и силу медведей при каждом спаде. Он связывает основные элементы рыночной информации: направление цены, ее перепады и объем сделок.
Данный индекс можно использовать в чистом виде, однако, лучше его сгладить с помощью скользящей средней. Сглаживание с помощью короткой скользящей средней (автор предлагает использовать 2 периода) помогает найти благоприятные моменты для открытия и закрытия позиций. Если же сглаживание производится с помощью длинной скользящей средней (например, 13-периодной), то индекс выявляет перемены тенденций.
- Покупать желательно тогда, когда во время тенденции к повышению Force Index станет отрицательным (упадет ниже нулевой линии);
- Поднимаясь до новой высоты, индикатор сигнализирует о продолжении тенденции к повышению;
- Сигнал к продаже поступает, когда во время тенденции к понижению Force Index становится положительным;
- Падая на новую глубину, Индикатор Силы сигнализирует о силе медведей и продолжении тенденции к понижению;
- Если изменения цен не подкреплены аналогичным изменением объема, то Force Index остается на одном уровне, что предупреждает о близком развороте тенденции.
Индикатор Force Index
Расчет:
Сила каждого движения рынка определяется его направлением, размахом и объемом.
Если цена закрытия текущего бара выше, чем предыдущего, то сила положительна. Если текущая цена закрытия ниже, чем предыдущая, то сила отрицательна. Чем больше различие в ценах, тем больше сила. Чем больше объем сделок, тем больше сила.
- FORCE INDEX (i) - Индекс Силы текущего бара;
- VOLUME (i) - объем текущего бара;
- MA (ApPRICE, N, i) - любая скользящая средняя текущего бара за N периодов: простая, экспоненциальная, взвешенная или усредненная (сглаженная);
- ApPRICE - примененная цена;
- N - период сглаживания;
- MA (ApPRICE, N, i-1) - любая скользящая средняя предыдущего бара.
