Force Index (FRC) - индикатор для MetaTrader 5

Опубликован:
Обновлен:
Технический индикатор Индекс Силы (Force Index, FRC) был разработан Александром Элдером и измеряет силу быков при каждом подъеме и силу медведей при каждом спаде. Он связывает основные элементы рыночной информации: направление цены, ее перепады и объем сделок.

Данный индекс можно использовать в чистом виде, однако, лучше его сгладить с помощью скользящей средней. Сглаживание с помощью короткой скользящей средней (автор предлагает использовать 2 периода) помогает найти благоприятные моменты для открытия и закрытия позиций. Если же сглаживание производится с помощью длинной скользящей средней (например, 13-периодной), то индекс выявляет перемены тенденций.

  • Покупать желательно тогда, когда во время тенденции к повышению Force Index станет отрицательным (упадет ниже нулевой линии);
  • Поднимаясь до новой высоты, индикатор сигнализирует о продолжении тенденции к повышению;
  • Сигнал к продаже поступает, когда во время тенденции к понижению Force Index становится положительным;
  • Падая на новую глубину, Индикатор Силы сигнализирует о силе медведей и продолжении тенденции к понижению;
  • Если изменения цен не подкреплены аналогичным изменением объема, то Force Index остается на одном уровне, что предупреждает о близком развороте тенденции.

Расчет:

Сила каждого движения рынка определяется его направлением, размахом и объемом.

Если цена закрытия текущего бара выше, чем предыдущего, то сила положительна. Если текущая цена закрытия ниже, чем предыдущая, то сила отрицательна. Чем больше различие в ценах, тем больше сила. Чем больше объем сделок, тем больше сила.

FORCE INDEX (i) = VOLUME (i) * ((MA (ApPRICE, N, i) - MA (ApPRICE, N, i-1))
где:
  • FORCE INDEX (i) - Индекс Силы текущего бара;
  • VOLUME (i) - объем текущего бара;
  • MA (ApPRICE, N, i) - любая скользящая средняя текущего бара за N периодов: простая, экспоненциальная, взвешенная или усредненная (сглаженная);
  • ApPRICE - примененная цена;
  • N - период сглаживания;
  • MA (ApPRICE, N, i-1) - любая скользящая средняя предыдущего бара.
Detrended Price Oscillator (DPO) Detrended Price Oscillator (DPO)

Осциллятор бестрендовой цены (Detrended Price Oscillator, DPO) устраняет эффект направленности в движении цен. Это значительно упрощает процесс выявления циклов и уровней перекуплености/перепроданности.

DeMarker (DeM) DeMarker (DeM)

Технический индикатор Демарка (DeMarker, DeM) строится на основе сопоставлений максимума текущего бара сравнивается с максимумом предыдущего. Когда показания индикатора DeMarker опускаются ниже отметки 30, то ожидается разворот цен вверх. Когда показания индикатора поднимаются выше отметки 70, то ожидается разворот цен вниз.

Fractals Fractals

Фракталы (Fractals) — это один из пяти индикаторов торговой системы Билла Вильямса, позволяющий обнаруживать дно или вершину.

Gator Oscillator Gator Oscillator

Индикатор Gator Oscillator строится на основе Alligator и показывает степень схождения/расхождения его линий баланса (сглаженное скользящее среднее).