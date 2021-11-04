강도 지수(Force Index)는 Alexander Elder가 만들었습니다.



이 지수는 증가할 때마다 Bulls Power를 측정하고 감소할 때마다 Bears Power를 측정합니다. 지표는 시장 정보의 기본 요소들을 고려합니다:가격 추세, 가격의 하락, 거래량. 이 지수는 그대로 사용할 수 있지만 이동 평균과 같이 보는 것이 좋습니다. 짧은 이동 평균을 사용한 근사치를 보면(저자는 2개의 인터벌 사용을 제안함) 포지션 진입을 하고 청산을 할 최적의 기회를 찾게 해 줍니 장기 이동 평균(기간 13)과 같이 보면 지수는 추세와 그 변화를 보여줍니다.

지표가 상승하는 경향이 있는 기간에 힘이 마이너스가 될 때(0 아래로 떨어질 때) 매수하는 것이 좋습니다.

지수는 새로운 피크까지 증가할 때 지속적으로 증가하는 경향을 나타냅니다.

매도 신호는 경향이 감소하는 동안 지수가 양수가 될 때 옵니다.

지수는 하락의 힘과 지수가 새로운 피크로 떨어질 때 감소 추세의 지속을 나타냅니다.

가격 변화가 거래량의 해당 변화와 상관 관계가 없다면 지표는 한 수준에 머물며 추세가 곧 바뀔 것임을 알려줍니다.

계산:

모든 시장 움직임의 힘은 방향, 규모 및 규모로 특징지어집니다. 현재 바의 종가가 이전 바보다 높으면 그 힘은 양수입니다. 현재 바의 종가가 이전 바보다 낮으면 힘은 음수입니다. 그 차이가 크면 클수록 힘도 큽니다. 거래량이 많으면 많을수록 힘도 큽니다.

FORCE INDEX (i) = VOLUME (i) * ((MA (ApPRICE, N, i) - MA (ApPRICE, N, i-1))



