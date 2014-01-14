Participe de nossa página de fãs
Force Index (FRC) - indicador para MetaTrader 5
O indicador técnico Force Index foi desenvolvido por Alexander Elder.
Esse índice mede a Bulls Power em cada aumento, e o Bears Power em cada queda. Ele conecta os elementos básicos de informações sobre o mercado: tendência dos preços, suas quedas e o volume de negócios. Este índice pode ser usado como ele é, mas é melhor aproximá-lo com uma Média Móvel. A aproximação com uma média móvel curta (o autor propõe o uso de 2 intervalos) contribui para encontrar a melhor oportunidade para abrir e fechar posições. Se as aproximações são feitas com uma média móvel longa (13 períodos), o índice mostra as tendências e suas alterações.
- É melhor comprar quando as forças tornam-se negativas (cai abaixo de zero), no período de tendência crescente do indicador;
- O Índice de força sinaliza a continuação de uma tendência altista quando é levado a novos topos;
- O sinal de venda ocorre quando o índice torna-se positivo durante a tendência decrescente;
- O Índice de força sinaliza o Bears Power (Força Vendedora) e a continuação da tendência de baixa quando o índice atinge um novo fundo;
- Se as mudanças no preço não se correlacionam com as alterações correspondentes ao volume, o indicador de força se mantêm a tal nível, que indicará que a tendência mudará em breve.
Indicador Force Index
Fórmula:
A força de cada movimento do mercado é caracterizada pela sua direção, dimensão e volume. Se o preço de fechamento da barra atual for maior do que a barra anterior, a força é positiva. Se o preço de fechamento da barra atual for menor do que a barra anterior, a força é negativa. Quanto maior for a diferença dos preços, maior será sua força. Quanto maior for o volume de negócios, maior será sua força.
FORCE INDEX (i) = VOLUME (i) * ((MA (ApPRICE, N, i) - MA (ApPRICE, N, i-1))
onde:
- FORCE INDEX (i) - Índice de Força da barra anterior;
- VOLUME (i) - volume da barra atual;
- MA (ApPRICE, N, i) - qualquer Média Móvel de N períodos da barra atual: Simples, Exponencial, Ponderada ou Suavizada;
- ApPRICE - preço aplicado;
- N - período médio;
- MA (ApPRICE, N, i-1) - qualquer Média Móvel da barra anterior.
