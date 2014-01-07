El Detrended Price Oscillator (Oscilador de precios sin tendencia) elimina el efecto de la tendencia del movimiento del precio. Esto simplifica el proceso de determinar los ciclos y los niveles de sobrecompra/sobreventa.



Los ciclos largos están formados por ciclos más cortos. El análisis de los componentes cortos ayuda a definir los momentos cruciales del desarrollo del ciclo. El DPO brinda la oportunidad de eliminar la influencia sobre los precios de los ciclos largos. Para calcular el DPO hay que tomar un período determinado, borrar los ciclos que son más largos que el período elegido de la dinámica de precios, y dejar los ciclos más cortos. La mitad de la longitud del ciclo se utiliza para el suavizado (smoothing). Se recomienda utilizar un período de 21 o menos.



Los límites (niveles de sobrecompra/sobreventa) provienen del historial de comportamiento del precio. Se recomienda permanecer en una posición larga si el DPO cae primero por debajo del nivel de reventa y luego se pone por encima de ese nivel. El cruce del punto cero desde arriba, seguido de un aumento por encima de ese nivel, también es una señal para abrir una posición larga. El funcionamiento es el mismo en las posiciones cortas.

Detrended Price Oscillator



Cálculo:



DPO = CLOSE - SMA (CLOSE, (N / 2 + 1))



donde:

