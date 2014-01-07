CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Asesores Expertos

Demo_Create_OBJ_BITMAP_LABEL_EA - Asesor Experto para MetaTrader 5

MetaQuotes | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
1108
Ranking:
(20)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El objeto gráfico de OBJ_BITMAP_LABEL permite crear los diferentes botones. Para habilitar el cambio de su estado, es necesario habilitar la propiedad "Disable selection".

De forma predeterminada, la propiedad "Desactivar la selección" está habilitada para todos los objetos gráficos, creados en MQL5.

Demo_Create_OBJ_BITMAP_LABEL_EA

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/289

Asistente MQL5 - señales de trade basadas en 3 Cuervos Negros/3 Soldados Blancos + RSI Asistente MQL5 - señales de trade basadas en 3 Cuervos Negros/3 Soldados Blancos + RSI

Señales de trade basadas patrones de velas "cuervos negros 3/3 soldados blancos", confirmadas por indicador de índice de fuerza relativa (RSI). El código del EA basado en esta estrategia se puede generar automáticamente usando el asistente del MQL5.

Asistente MQL5 - Señales de trade basadas en 3 Cuervos Negros/3 Soldados Blancos + MFI Asistente MQL5 - Señales de trade basadas en 3 Cuervos Negros/3 Soldados Blancos + MFI

Señales de trade basadas en patrones de velas "3 Cuervos Negros /3 Soldados Blancos", confirmadas por el indicador de Market Facilitation Index (MFI). El código del EA basado en esta estrategia se puede generar automáticamente usando el asistente del MQL5.

Demo_Create_OBJ_BITMAP_Script Demo_Create_OBJ_BITMAP_Script

El ejemplo de imagen de fondo gráfico creado con el objeto de tipo OBJ_BITMAP.

Asistente MQL5 - Clases de patrones de velas Asistente MQL5 - Clases de patrones de velas

La clases pueden utilizarse para la creación de clases de señales de trade con patrones de velas invertidas.