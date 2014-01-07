Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Demo_Create_OBJ_BITMAP_LABEL_EA - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1108
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El objeto gráfico de OBJ_BITMAP_LABEL permite crear los diferentes botones. Para habilitar el cambio de su estado, es necesario habilitar la propiedad "Disable selection".
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/289
Señales de trade basadas patrones de velas "cuervos negros 3/3 soldados blancos", confirmadas por indicador de índice de fuerza relativa (RSI). El código del EA basado en esta estrategia se puede generar automáticamente usando el asistente del MQL5.Asistente MQL5 - Señales de trade basadas en 3 Cuervos Negros/3 Soldados Blancos + MFI
Señales de trade basadas en patrones de velas "3 Cuervos Negros /3 Soldados Blancos", confirmadas por el indicador de Market Facilitation Index (MFI). El código del EA basado en esta estrategia se puede generar automáticamente usando el asistente del MQL5.
El ejemplo de imagen de fondo gráfico creado con el objeto de tipo OBJ_BITMAP.Asistente MQL5 - Clases de patrones de velas
La clases pueden utilizarse para la creación de clases de señales de trade con patrones de velas invertidas.