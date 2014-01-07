CodeBaseSecciones
Demo_Create_OBJ_BITMAP_Script - script para MetaTrader 5

El objeto gráfico del tipo OBJ_BITMAP permite mostrar las imágenes .BMP en el gráfico.

  • Unzip el mql5_logo.bmp en la carpeta terminal_data_folder\MQL5\Images\

Es posible extraer la imagen de fondo ("Dibuja la imagen como fondo" propiedad del objeto).

De forma predeterminada, la propiedad "Desactivar la selección" está habilitada para todos los objetos gráficos, creados en MQL5.

Demo_Create_OBJ_BITMAP_Script

Demo_Create_OBJ_BITMAP_LABEL_EA Demo_Create_OBJ_BITMAP_LABEL_EA

El ejemplo de botón, creado usando el objeto de tipo OBJ_BITMAP_LABEL.

Asistente MQL5 - señales de trade basadas en 3 Cuervos Negros/3 Soldados Blancos + RSI Asistente MQL5 - señales de trade basadas en 3 Cuervos Negros/3 Soldados Blancos + RSI

Señales de trade basadas patrones de velas "cuervos negros 3/3 soldados blancos", confirmadas por indicador de índice de fuerza relativa (RSI). El código del EA basado en esta estrategia se puede generar automáticamente usando el asistente del MQL5.

Asistente MQL5 - Clases de patrones de velas Asistente MQL5 - Clases de patrones de velas

La clases pueden utilizarse para la creación de clases de señales de trade con patrones de velas invertidas.

Demo_resource_EA Demo_resource_EA

Ejemplo de uso de los recursos. Crear un botón, utilizando el objeto de tipo OBJ_BITMAP_LABEL.