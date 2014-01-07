Demo_Create_OBJ_BITMAP_Script

El objeto gráfico del tipo OBJ_BITMAP permite mostrar las imágenes .BMP en el gráfico.



Unzip el mql5_logo.bmp en la carpeta terminal_data_folder\MQL5\Images\



Es posible extraer la imagen de fondo ("Dibuja la imagen como fondo" propiedad del objeto).



De forma predeterminada, la propiedad "Desactivar la selección" está habilitada para todos los objetos gráficos, creados en MQL5.



