Demo_Create_OBJ_BITMAP_Script - script para MetaTrader 5
El objeto gráfico del tipo OBJ_BITMAP permite mostrar las imágenes .BMP en el gráfico.
- Unzip el mql5_logo.bmp en la carpeta terminal_data_folder\MQL5\Images\
Es posible extraer la imagen de fondo ("Dibuja la imagen como fondo" propiedad del objeto).
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/290
