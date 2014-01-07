El Asistente MQL5 permite crear EAs "ready-made" basados en las clases de la Librería Estándar entregadas junto con el terminal de cliente (para los detalles, véase Creación de EAs "ready-made" en el asistente MQL5). Para comprobar rápidamente tus ideas de trade, todo lo que necesitas es crear su propia clase de señales de trading. La estructura y ejemplo de esta clase puede encontrarse en el artículo Asistente MQL5: Cómo crear un Módulo de Señales de Trading.

La idea genérica es la siguiente: la clase de señales de trading se deriva del CExpertSignal, seguidamente, es necesario reemplazar los métodos virtuales LongCondition() y ShortCondition() por sus propios métodos.

Hay un libro "Estrategias de los mejores traders" (en Ruso), donde hay muchas estrategias de trading, nos centraremos en los patrones de velas invertidas, confirmados por los osciladores Stochastic, CCI, MFI and RSI.



La mejor manera es crear una clase separada, derivada de CExpertSignal para el control de la formación de patrones de velas. Para la confirmación de las señales de trade, generados por los patrones de vela, es suficiente escribir la clase, derivada de CCandlePattern y añadir las características necesarias (por ejemplo, confirmación de osciladores).

Here we will consider the signals, based "3 Black Crows/3 White Soldiers" reversal candlestick pattern, confirmed by Market Facilitation Index (MFI) indicator. El módulo de comercio señales se basa en la clase CCandlePattern , es un simple ejemplo de su uso para la creación de señales de trade con los patrones de vela.

1. Patrones de velas inversas "3 Cuervos Negros" y 3 "Blanco soldados"



1.1. 3 Cuervos Negros



Un patrón de vela bajista que se utiliza para predecir la inversión de la tendencia alcista actual. Este patrón se compone de tres velas consecutivas de cuerpo largo que han cerrado más bajas que el día anterior con cada sesión abierta dentro del cuerpo de la vela anterior.







Fig. 1. Patrón de la vela "3 Cuervos Negros"



El reconocimiento del patrón "3 Cuervos Negros" se implementa en el método CheckPatternThreeBlackCrows de la clase CCandlePattern :



bool CCandlePattern::CheckPatternThreeBlackCrows() { if ((Open( 3 )-Close( 3 )>AvgBody( 1 )) && (Open( 2 )-Close( 2 )>AvgBody( 1 )) && (Open( 1 )-Close( 1 )>AvgBody( 1 )) && (MidPoint( 2 )<MidPoint( 3 )) && (MidPoint( 1 )<MidPoint( 2 ))) return ( true ); return ( false ); }

El método CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_THREE_BLACK_CROWS) de la clase CCandlePattern se utiliza para comprobar la formación del patrón de vela "3 cuervos negros".



1.2. Patrón de vela "3 Soldados Blancos"



Un patrón de vela alcista que se utiliza para predecir la inversión de la actual tendencia bajista. Este patrón se compone de tres velas consecutivas de cuerpo largo que han cerrado más alto que el día anterior, con cada sesión abierta del cuerpo de la vela anterior.



El patrón es válido mientras que la vela del segundo día se abre en la mitad superior del rango del primer día. Al final del segundo día, se debería cerrar cerca su máximo, dejando una sombra superior muy pequeña o inexistentes. El mismo patrón se repite a continuación, en el tercer día.





Fig. 2. Patrón de vela "3 Soldados Blancos"

Este es el método para el reconocimiento de patrón "3 Soldados Blancos":

bool CCandlePattern::CheckPatternThreeWhiteSoldiers() { if ((Close( 3 )-Open( 3 )>AvgBody( 1 )) && (Close( 2 )-Open( 2 )>AvgBody( 1 )) && (Close( 1 )-Open( 1 )>AvgBody( 1 )) && (MidPoint( 2 )>MidPoint( 3 )) && (MidPoint( 1 )>MidPoint( 2 ))) return ( true ); return ( false ); }

El método CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_THREE_WHITE_SOLDIERS) de la clase CCandlePattern se utiliza para comprobar la formación del patrón de velas "3 soldados blancos".

2. Señales de trade, confirmadas por el indicador MFI

Las señales de trade para apertura de posiciones largas o cortas debe ser confirmada por MFI indicador. El valor del indicador de MFI debe ser inferior a 40 (para posiciones largas) o mayor de 60 (para posiciones cortas).

El cierre de posiciones abiertas depende de los valores del indicador de MFI. Se puede hacer en 2 casos:



Si el MFI ha alcanzado el nivel crítico opuesto (70 para la posición larga) y 30 para posición corta Si no está confirmada la señal inversa (cuando el indicador de MFI alcanza los siguientes niveles: 30 para la posición larga y 70 para posición corta)





Fig. 3. Patrón de "3 Cuervos Negros", confirmada por indicador MFI

int CBC_WS_MFI::LongCondition() - comprueba las condiciones para la apertura de posición larga (regresa de80) y el cierre de posición corta (regresa de40);



int CBC_WS_MFI::ShortCondition() - comprueba las condiciones para la apertura de posición corta (regresa de 80) y el cierre de posición larga (regresa de 4).

2.1. Abre posición larga/cierra posición corta

La formación del patrón "3 Soldados Blancos" debe ser confirmada por el indicador MFI: MFi(1)<40 (el valor del indicador MFI de la última barra completa debe ser menor de 40). La posición corta debe estar cerrada si el indicador MFI ha cruzado hacia arriba los niveles críticos (30 o 70).

int CBC_WS_MFI::LongCondition() { int result= 0 ; int idx =StartIndex(); if (CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_THREE_WHITE_SOLDIERS) && (MFI( 1 )< 40 )) result= 80 ; if (((MFI( 1 )> 30 ) && (MFI( 2 )< 30 )) || ((MFI( 1 )> 70 ) && (MFI( 2 )< 70 ))) result= 40 ; return (result); }





2.2. Apertura de posición corta/Cierre de posición larga

La formación del patrón "3 Cuervos Negros" debe ser confirmada por el indicador MFI: MFI(1)>60 (el valor del indicador MFI de la última barra completa debe ser mayor de 60). La posición larga debe estar cerrada si el indicador MFI ha cruzado hacia arriba los niveles críticos (30 o 70).

int CBC_WS_MFI::ShortCondition() { int resultado= 0 ; int idx =StartIndex(); if (CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_THREE_BLACK_CROWS) && (MFI( 1 )> 60 )) result= 80 ; if (((MFI( 1 )> 70 ) && (MFI( 2 )< 70 )) || ((MFI( 1 )< 30 ) && (MFI( 2 )> 30 ))) result= 40 ; return (result); }

2.3. Creación de EA utilizando el Asistente MQL5

La clase CBC_WS_MFI no incluida en las clases de la Libreria estándar, para usarla, es necesario descargar el archivo abc_ws_mfi.mqh (ver anexos) y guardarlo en client_terminal_data\folder\MQL5\Include\Expert\Signal\MySignals. Lo mismo debe hacerse con el archivo acandlepatterns.mqh. Usarlo en el asistente MQL5 después de reiniciar el MetaEditor.



Para crear un EA lanzar elAsistente MQL5:







Fig. 4. Creación de EA utilizando el Asistente MQL5

Let's specify the name of the Expert Advisor:







Fig. 5. Propiedades generales del EA

Después de eso tenemos que seleccionar los módulos de señales de trade utilizadas.





Fig. 6. Propiedades de la señal del EA

En nuestro caso utilizamos sólo un módulo de señales de trade.



Adding the "Signals based on 3 Black Crows/3 White Soldiers confirmed by MFI" module of trading signals:







Fig. 7. Propiedades de la señal del EA

Module of trade signals added:







Fig. 8. Propiedades de la señal del EA

Puedes seleccionar cualquiera de las propiedades de trailing, pero usaremos "Trailing Stop no utilizado":







Fig. 9. Propiedades de trailing del EA



En cuanto a las propiedades de money management, vamos a usar "Trading con el volumen de trade fijo":







Fig. 10. Propiedades del money management del EA



Pulsando el botón "Finish", obtendremos el código generado por el EA generadas, situado en Expert_ABC_WS_MFI.mq5, se guardará en terminal_data_folder\MQL5\Experts\.

Parámetros de entrada por defecto del EA generado:

input int Signal_ThresholdOpen = 10 ; input int Signal_ThresholdClose = 10 ; input double Signal_PriceLevel = 0.0 ; input double Signal_StopLevel = 50.0 ; input double Signal_TakeLevel = 50.0 ;

debe ser reemplazado por:



input int Signal_ThresholdOpen = 40 ; input int Signal_ThresholdClose = 20 ; input double Signal_PriceLevel = 0.0 ; input double Signal_StopLevel = 0.0 ; input double Signal_TakeLevel = 0.0 ;

Los parámetros de entrada Signal_ThresholdOpen/Signal_ThresholdClose permiten especificar los niveles de umbral para abrir y cerrar posiciones.

En el código de los métodos de LongCondition() y ShortCondition() de clase señales de trade hemos especificado valores fijos del umbral:

Posición de apertura: 80;

Posición de cierre: 40.



El EA, generado por el Asistente MQL5 abre y cierra posiciones utilizando los "votos" de los módulos de señales de trade. También se utiliza el voto del módulo principal (como contenedor, consta de todos los módulos añadidos), pero sus métodos LongCondition() y ShortCondition() siempre devuelven 0.

Los resultados del voto del módulo principal también se utiliza en un promedio de "votos". En nuestro caso tenemos: módulo principal + 1 módulo de señales de trade, así que tenemos que tener en cuenta este hecho cuando se ajustan los valores umbral. Debido a este hecho se deben establecer ThresholdOpen y ThresholdClose como 40 =(0+80)/2 y 20 =(0+40)/2.

Los valores de los parámetros de entrada Signal_StopLevel y Signal_TakeLevel se establece en 0, significa que el cierre de las posiciones se hará sólo cuando las condiciones de cierre sean ciertas.

2.4. Resultados del backtesting del histórico



Consideremos backtesting del EA en los datos históricos (EURUSD H1, pruebas del período: 2010.01.01-2011.03.16, PeriodMFI = 37, MA_period = 13).

En la creación del EA utilizamos volumen fijo (Trading Fixed Lot, 0.1), Trailing Stop algorithm is not used (Trailing not used).





Fig. 11. Resultados del EA, basado en 3 Cuervos Negros/3 Soldados Blancos + MFI

Puedes encontrar el mejor conjunto de parámetros de entrada utilizando el Probador de Estrategias del terminal de cliente MetaTrader 5.

El código del EA, creado por el Asistente MQL5 se adjunta en expert_abc_ws_mfi.mq5.