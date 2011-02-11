CodeBaseРазделы
Demo_Create_OBJ_BITMAP_LABEL_EA - эксперт для MetaTrader 5

Графический объект OBJ_BITMAP_LABEL позволяет создавать кнопки с различным графическим оформление и различных размеров.

Для того чтобы объект OBJ_BITMAP_LABEL переключал свой вид по клику мышкой, необходимо выделить свойство "Отключить выделение"

По умолчанию  для всех графических объектов, созданных программным путем, установлено свойство "Отключить выделение".


cIntBMP - библиотека для создания изображений в формате BMP cIntBMP - библиотека для создания изображений в формате BMP

Класс для создания и отображения изображений в формате BMP.

TrendMagic TrendMagic

Индикатор Trend Magic.

Demo_Create_OBJ_BITMAP_Script Demo_Create_OBJ_BITMAP_Script

Пример создания фонового изображения на графике с помощью объекта OBJ_BITMAP.

Мастер MQL5 - Класс для работы со свечными паттернами Мастер MQL5 - Класс для работы со свечными паттернами

Класс CCandlePattern можно использовать при создании модулей торговых сигналов со свечными моделями для Мастера MQL5.