Demo_Create_OBJ_BITMAP_LABEL_EA - эксперт для MetaTrader 5
Просмотров:
- 2386
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Графический объект OBJ_BITMAP_LABEL позволяет создавать кнопки с различным графическим оформление и различных размеров.
Для того чтобы объект OBJ_BITMAP_LABEL переключал свой вид по клику мышкой, необходимо выделить свойство "Отключить выделение"
По умолчанию для всех графических объектов, созданных программным путем, установлено свойство "Отключить выделение".
