Графический объект OBJ_BITMAP_LABEL позволяет создавать кнопки с различным графическим оформление и различных размеров.



Для того чтобы объект OBJ_BITMAP_LABEL переключал свой вид по клику мышкой, необходимо выделить свойство "Отключить выделение"



По умолчанию для всех графических объектов, созданных программным путем, установлено свойство "Отключить выделение".





