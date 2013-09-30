请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
演示 交易程序中创建 OBJ_BITMAP_LABEL - MetaTrader 5EA
- 显示:
- 1922
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
图形对象 OBJ_BITMAP_LABEL 允许创建不同类型按钮。若允许改变按钮状态，必须打开 "禁止选择" 属性。
省缺时，MQL5 中创建的所有图形对象 "禁止选择" 属性都是打开的。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/289
MQL5 向导 - 基于 3 乌鸦/3 白兵 + RSI 的交易信号
基于 "3 乌鸦/3 白兵" K 线形态的交易信号，考虑用 Relative Strength Index (RSI - 相对强度指数) 指标进行确认。基于此策略的交易程序代码，可由 MQL5 向导自动生成。MQL5 向导 - 基于 3 乌鸦/3 白兵 + MFI 的交易信号
基于 "3 乌鸦/3 白兵" K 线形态的交易信号，考虑用 Market Facilitation Index (MFI - 市场促进指数) 指标进行确认。基于此策略的交易程序代码，可由 MQL5 向导自动生成。
演示 创建 OBJ_BITMAP 脚本
图表背景图的例子，使用对象 OBJ_BITMAP 类型创建。MQL5 向导 - 蜡烛(K 线)形态类
这个类可用于创建反转 K 线形态交易信号。