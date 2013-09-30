代码库部分
演示 交易程序中创建 OBJ_BITMAP_LABEL - MetaTrader 5EA

图形对象 OBJ_BITMAP_LABEL 允许创建不同类型按钮。若允许改变按钮状态，必须打开 "禁止选择" 属性。

省缺时，MQL5 中创建的所有图形对象 "禁止选择" 属性都是打开的。

演示 交易程序中创建 OBJ_BITMAP_LABEL

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/289

