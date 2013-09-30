演示 交易程序中创建 OBJ_BITMAP_LABEL

基于 "3 乌鸦/3 白兵" K 线形态的交易信号，考虑用 Relative Strength Index (RSI - 相对强度指数) 指标进行确认。基于此策略的交易程序代码，可由 MQL5 向导自动生成。

基于 "3 乌鸦/3 白兵" K 线形态的交易信号，考虑用 Market Facilitation Index (MFI - 市场促进指数) 指标进行确认。基于此策略的交易程序代码，可由 MQL5 向导自动生成。