Demo_Create_OBJ_BITMAP_LABEL_EA

移動平均と価格のクロスに基づいたトレードシグナル(CSignalMA from MQL5 Standard Library) を、十分に検証できます。この戦略のエキスパートのコードは、MQL5ウィザードで自動生成させることができます。

Heiken-Ashi は、ロウソク足チャートのように見えますが、様々な違いがあります。平均足チャートの利点は、トレンドをシンプルに決めることです。上昇トレンドは青で、下降トレンドは赤になります。