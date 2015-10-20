コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

Demo_Create_OBJ_BITMAP_LABEL_EA - MetaTrader 5のためのエキスパート

OBJ_BITMAP_LABELのグラフィックオブジェクトでは、異なるボタンを作ることができます。状態の変更を有効にするには、"Disable selection"プロパティを有効にする必要があります。

デフォルトでは、MQL5のすべてのグラフィックオブジェクトに対して"Disable selection"プロパティが有効になっています。

Demo_Create_OBJ_BITMAP_LABEL_EA

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/289

