Das grafische Objekt OBJ_BITMAP_LABEL erlaubt es, Buttons mit unterschiedlicher grafischer Gestaltung und unterschiedlicher Größe zu erstellen.



Damit das Objekt OBJ_BITMAP_LABEL seinen Status ändern könnte, setzen Sie das Häkchen bei "Disable selection".



Für alle grafischen Objekte, die in MQL5 erstellt wurden, ist die Option "Disable selection" in den Standardeinstellungen aktiviert.





