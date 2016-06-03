CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

Demo_Create_OBJ_BITMAP_LABEL_EA - Experte für den MetaTrader 5

MetaQuotes | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Ansichten:
1000
Rating:
(20)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Das grafische Objekt OBJ_BITMAP_LABEL erlaubt es, Buttons mit unterschiedlicher grafischer Gestaltung und unterschiedlicher Größe zu erstellen.

Damit das Objekt OBJ_BITMAP_LABEL seinen Status ändern könnte, setzen Sie das Häkchen bei "Disable selection".

Für alle grafischen Objekte, die in MQL5 erstellt wurden, ist die Option "Disable selection" in den Standardeinstellungen aktiviert.


Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/289

Berater ala-bobsley Berater ala-bobsley

Der Expert Advisor verwendet Signale der Moving Average und Stochastic Indikatoren.

Export Indicator's Values Export Indicator's Values

Das Skript exportiert Werte des Indikators in eine CSV-Datei.

cIntSpeech cIntSpeech

Eine einfache Speech-Engine.

Demo_DRAW_ZIGZAG Demo_DRAW_ZIGZAG

Der einfachste Indikator, der den Stil DRAW_ZIGZAG verwendet.