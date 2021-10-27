거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Telegram에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
Demo_Create_OBJ_BITMAP_LABEL_EA - MetaTrader 5용 expert
- 조회수:
- 351
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
OBJ_BITMAP_LABEL 그래픽 개체는 버튼을 생성하도록 합니다. 상태 변경을 활성화하려면 "선택 비활성화" 속성을 활성화해야 합니다.
기본적으로 "선택 비활성화" 속성은 MQL5에서 생성된 모든 그래픽 객체에 대해 활성화됩니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/289
MQL5 마법사 - 3 검은 까마귀/3 하얀 병사 + RSI에 기반한 매매 신호
Relative Strength Index (RSI) 지표에 의해 확인된 "3 검은 까마귀/3 하얀 병사" 캔들 패턴에 기반한 매매 신호를 살펴봅니다. 이 전략에 기반한 Expert Advisor 코드는 MQL5 마법사를 사용하여 자동으로 생성될 수 있습니다.MQL5 마법사 - 3 검은 까마귀/3 하얀 병사 + MFI에 기반한 매매 신호
Market Facilitation Index (MFI) 지표에 의해 확인된 "3 검은 까마귀/3 하얀 병사" 캔들 패턴에 기반한 매매 신호를 살펴봅니다. 이 전략에 기반한 Expert Advisor 코드는 MQL5 마법사를 사용하여 자동으로 생성될 수 있습니다.
Moving Average Bands Width
Moving Average Bands WidthThe Hilbert Oscillator Indicator
The Hilbert Oscillator Indicator was created John Ehlers in "Rocket Science For Traders", pg.90-91