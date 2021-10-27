Demo_Create_OBJ_BITMAP_LABEL_EA

OBJ_BITMAP_LABEL 그래픽 개체는 버튼을 생성하도록 합니다. 상태 변경을 활성화하려면 "선택 비활성화" 속성을 활성화해야 합니다.



기본적으로 "선택 비활성화" 속성은 MQL5에서 생성된 모든 그래픽 객체에 대해 활성화됩니다.



