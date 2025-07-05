당사 팬 페이지에 가입하십시오
이것은 보리스 오딘토프의 전문가 고문 "Mover3MkII" 의 원본 버전이 아닙니다. 2010 자동 트레이딩 챔피언십 챔피언의 거래에 대한 저의 비전일 뿐입니다.
포지션을 열기 위해 전문가 고문은 이동평균과 스토캐스틱 두 지표의 시그널을 사용합니다.
EURUSD, 차트주기 M5, 각 틱, 랏 5-15.
전략:
- 롱 포지션 오픈: 이동평균이 상승하고 스토캐스틱이 과매도 레벨 아래에서 상승 중입니다.
- 숏 포지션 오픈: 이평선이 하락하고 스토캐스틱이 과매수 레벨을 상회하고 하락 중입니다.
- 포지션 청산: 스톱로스 및 테이크프로핏 레벨.
그림 1. 최적의 매개 변수를 사용한 최적화 기간에 대한 전문가 자문가의 작업
그림 2. 동일한 파라미터를 사용한 최적화 후 기간에 대한 전문가 자문가의 작업.
전문가 자문가의 파라미터:
- TakeProfit = 0.007 - 이익실현.
- StopLoss = 0.0035 - 스톱로스.
- MA_Period = 76 - 이동평균 기간.
- 스토캐스틱 과매도 = 30 - 스토캐스틱 과매도 수준.
- 스토캐스틱 과매수 레벨 = 70 - 스토캐스틱 과매수 레벨.
- Lot = 5-15 - 거래할 랏 수입니다.
팁:
전문가 조언은 자신만의 전략을 개발하기 위한 기초 자료로만 사용하는 것이 좋습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/275
