Esta não é a versão original do Expert Advisor "Mover3MkII" por Boris Odintsov, este é o meu ponto de vista sobre as negociações do Automated Trading Championship 2010.

Para abrir uma posição ele utiliza os sinais dos indicadores Média Móvel e o Estocástico.

EURUSD, M5, cada tick, 5-15 lotes.

A estratégia:

Abertura de posições de compra: MA aumenta, Estocástico aumenta e se encontra abaixo do nível de sobrevenda.

MA aumenta, Estocástico aumenta e se encontra abaixo do nível de sobrevenda. Abertura de posições de venda: MA decresce, Estocástico decresce e se encontra acima do nível de sobrecompra.

MA decresce, Estocástico decresce e se encontra acima do nível de sobrecompra. Fechamento das posições: Níveis de Stop Loss e Take Profit.

Figura 1. Expert Advisor testado em período de otimização com os melhores parâmetros.

Figura 2. Expert Advisor, testado no período de pós-otimização.

Parâmetros de entrada:

TakeProfit = 0.007 - Take Profit.

StopLoss = 0.0035 - Stop Loss.

MA_Period = 76 - Período da Média Móvel.

Stoch_OverSold = 30 - Nível de sobrevenda do Estocástico.

Stoch_OverBought = 70 - Nível de sobrecompra do Estocástico.

Lot = 5-15 - Lotes para negociar

Recomendações:

É recomendado utilizar este Expert Advisor como base de sua própria estratégia.