Expert Advisor A la Bobsley - expert para MetaTrader 5

Andrey Kornishkin
Publicado:
Atualizado:
Esta não é a versão original do Expert Advisor "Mover3MkII" por Boris Odintsov, este é o meu ponto de vista sobre as negociações do Automated Trading Championship 2010.

Para abrir uma posição ele utiliza os sinais dos indicadores Média Móvel e o Estocástico.

EURUSD, M5, cada tick, 5-15 lotes.

A estratégia:

  • Abertura de posições de compra: MA aumenta, Estocástico aumenta e se encontra abaixo do nível de sobrevenda.
  • Abertura de posições de venda: MA decresce, Estocástico decresce e se encontra acima do nível de sobrecompra.
  • Fechamento das posições: Níveis de Stop Loss e Take Profit.

Figura 1. Expert Advisor testado em período de otimização com os melhores parâmetros.

Figura 2. Expert Advisor, testado no período de pós-otimização.

Parâmetros de entrada:

  • TakeProfit             =   0.007   -  Take Profit.
  • StopLoss               =   0.0035 -  Stop Loss.
  • MA_Period             =      76    - Período da Média Móvel.
  • Stoch_OverSold     =      30     - Nível de sobrevenda do Estocástico.
  • Stoch_OverBought  =      70    - Nível de sobrecompra do Estocástico.
  • Lot                        =   5-15    -  Lotes para negociar

Recomendações:

É recomendado utilizar este Expert Advisor como base de sua própria estratégia.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/275

