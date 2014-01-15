Participe de nossa página de fãs
Esta não é a versão original do Expert Advisor "Mover3MkII" por Boris Odintsov, este é o meu ponto de vista sobre as negociações do Automated Trading Championship 2010.
Para abrir uma posição ele utiliza os sinais dos indicadores Média Móvel e o Estocástico.
EURUSD, M5, cada tick, 5-15 lotes.
A estratégia:
- Abertura de posições de compra: MA aumenta, Estocástico aumenta e se encontra abaixo do nível de sobrevenda.
- Abertura de posições de venda: MA decresce, Estocástico decresce e se encontra acima do nível de sobrecompra.
- Fechamento das posições: Níveis de Stop Loss e Take Profit.
Figura 1. Expert Advisor testado em período de otimização com os melhores parâmetros.
Figura 2. Expert Advisor, testado no período de pós-otimização.
Parâmetros de entrada:
- TakeProfit = 0.007 - Take Profit.
- StopLoss = 0.0035 - Stop Loss.
- MA_Period = 76 - Período da Média Móvel.
- Stoch_OverSold = 30 - Nível de sobrevenda do Estocástico.
- Stoch_OverBought = 70 - Nível de sobrecompra do Estocástico.
- Lot = 5-15 - Lotes para negociar
Recomendações:
É recomendado utilizar este Expert Advisor como base de sua própria estratégia.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/275
