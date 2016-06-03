Das ist keine originelle Version des Experten von Boris Odintsov "Mover3MkII", sondern meine Vision von Trades des Meisters von Automated Trading Championship 2010.

Um eine Position zu eröffnen verwendet der Expert Advisor Signale von Moving Average und Stochastic.

EURUSD, М5, jeder Tick, Lot 5-15.

Die Strategie:

Long-Position eröffnen: MA steigt, Stochastic liegt unter dem überverkauften Level und steigt.

MA steigt, Stochastic liegt unter dem überverkauften Level und steigt. Short-Position eröffnen: MA sinkt, Stochastic liegt über dem überkauften Level und sinkt.

MA sinkt, Stochastic liegt über dem überkauften Level und sinkt. Positionen schließen: durch Stop Loss und Take Profit.

Abb.1. Expert Advisor in der optimierten Periode mit den besten Parametern

Abb.2. Der EA nach der Optimierung mit denselben Parametern.

Parameter:

TakeProfit = 0.007 - Take Profit.

StopLoss = 0.0035 - Stop Loss.

MA_Period = 76 - Moving Average Periode.

Stoch_OverSold = 30 - Überverkaufter Level Stochastic.

Stoch_OverBought = 70 - Überkaufter Level Stochastic.

Lot = 5-15 - Anzahl an Lots.

Empfehlungen:

Es ist zu empfehlen, den Expert Advisor als Basis für die Entwicklung Ihrer eigenen Strategie zu verwenden.