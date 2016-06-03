und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Berater ala-bobsley - Experte für den MetaTrader 5
- 1085
Das ist keine originelle Version des Experten von Boris Odintsov "Mover3MkII", sondern meine Vision von Trades des Meisters von Automated Trading Championship 2010.
Um eine Position zu eröffnen verwendet der Expert Advisor Signale von Moving Average und Stochastic.
EURUSD, М5, jeder Tick, Lot 5-15.
Die Strategie:
- Long-Position eröffnen: MA steigt, Stochastic liegt unter dem überverkauften Level und steigt.
- Short-Position eröffnen: MA sinkt, Stochastic liegt über dem überkauften Level und sinkt.
- Positionen schließen: durch Stop Loss und Take Profit.
Abb.1. Expert Advisor in der optimierten Periode mit den besten Parametern
Abb.2. Der EA nach der Optimierung mit denselben Parametern.
Parameter:
- TakeProfit = 0.007 - Take Profit.
- StopLoss = 0.0035 - Stop Loss.
- MA_Period = 76 - Moving Average Periode.
- Stoch_OverSold = 30 - Überverkaufter Level Stochastic.
- Stoch_OverBought = 70 - Überkaufter Level Stochastic.
- Lot = 5-15 - Anzahl an Lots.
Empfehlungen:
Es ist zu empfehlen, den Expert Advisor als Basis für die Entwicklung Ihrer eigenen Strategie zu verwenden.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/275
