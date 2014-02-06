代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
EA

"Bobsley" EA - MetaTrader 5EA

Andrey Kornishkin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
显示:
2392
等级:
(24)
已发布:
已更新:
bobnaley.mq5 (6.5 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

它不是Boris Odintsov的原版"Mover3MkII"只能交易系统，它是我对于其在2010年智能交易锦标赛的交易记录观察的结果。

它使用移动平均随机震荡指标来开仓。

EURUSD，M5，每个价格变动，5-15 手。

策略

  • 开多仓：MA增长，随机震荡增长并且位于超卖水平下方。
  • 开空仓：MA下降，随机震荡下降并且位于超买水平上方。
  • 平仓：止赢止损水平位。

图 1. EA，使用最佳参数在优化期内测试。

图 2. EA，在后优化期进行测试。

输入参数：

  • TakeProfit             =   0.007   - 止赢。
  • StopLoss               =   0.0035 -  止损。
  • MA_Period             =      76    - 移动平均周期。
  • Stoch_OverSold     =      30     - 随机指标的超卖水平。
  • Stoch_OverBought  =      70    - 随机指标的超买水平。
  • Lot                        =   5-15    -  交易量

建议：

建议将该EA作为你自己策略的基础。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/275

导出指标值 导出指标值

该脚本将指标值导出到CSV文件中。

RouletteGame RouletteGame

轮盘赌游戏。

图表同步 图表同步

该智能交易系统用于图表同步。

Hash函数库 Hash函数库

该库包含以下hash函数：adler32, CRC-32, MaHash8v64。它也有用于将数字基数转换的函数。