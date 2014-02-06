请观看如何免费下载自动交易
它不是Boris Odintsov的原版"Mover3MkII"只能交易系统，它是我对于其在2010年智能交易锦标赛的交易记录观察的结果。
EURUSD，M5，每个价格变动，5-15 手。
策略：
- 开多仓：MA增长，随机震荡增长并且位于超卖水平下方。
- 开空仓：MA下降，随机震荡下降并且位于超买水平上方。
- 平仓：止赢止损水平位。
图 1. EA，使用最佳参数在优化期内测试。
图 2. EA，在后优化期进行测试。
输入参数：
- TakeProfit = 0.007 - 止赢。
- StopLoss = 0.0035 - 止损。
- MA_Period = 76 - 移动平均周期。
- Stoch_OverSold = 30 - 随机指标的超卖水平。
- Stoch_OverBought = 70 - 随机指标的超买水平。
- Lot = 5-15 - 交易量
建议：
建议将该EA作为你自己策略的基础。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/275
