它不是Boris Odintsov的原版"Mover3MkII"只能交易系统，它是我对于其在2010年智能交易锦标赛的交易记录观察的结果。

它使用移动平均和 随机震荡指标来开仓。

EURUSD，M5，每个价格变动，5-15 手。

策略：

开多仓： MA增长，随机震荡增长并且位于超卖水平下方。

开空仓： MA下降，随机震荡下降并且位于超买水平上方。

平仓：止赢止损水平位。

图 1. EA，使用最佳参数在优化期内测试。

图 2. EA，在后优化期进行测试。

输入参数：

TakeProfit = 0.007 - 止赢。

StopLoss = 0.0035 - 止损。

MA_Period = 76 - 移动平均周期。

Stoch_OverSold = 30 - 随机指标的超卖水平。

Stoch_OverBought = 70 - 随机指标的超买水平。

Lot = 5-15 - 交易量

建议：

建议将该EA作为你自己策略的基础。

