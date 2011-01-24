Это не оригинальная версия советника Бориса Одинцова "Mover3MkII" , а всего лишь мое видение сделок чемпиона Automated Trading Championship 2010.

Для открытия позиции советник использует сигналы двух индикаторов Moving Average и Stochastic.

Пара EURUSD, таймфрейм М5, каждый тик, лот 5-15.

Стратегия:

Открываем длинную позицию: MA растет, Stochastic ниже уровня перепроданности и растет.

MA растет, Stochastic ниже уровня перепроданности и растет. Открываем короткую позицию: MA убывает, Stochastic выше уровня перекупленности и убывает.

MA убывает, Stochastic выше уровня перекупленности и убывает. Закрытие позиций: по уровню Stop Loss и Take Profit.

Рис.1. Работа советника на оптимизационном периоде с лучшими параметрами

Рис.2. Работа советника на постоптимизационном периоде с теми же параметрами.

Параметры советника:

TakeProfit = 0.007 - Take Profit.

StopLoss = 0.0035 - Stop Loss.

MA_Period = 76 - Период Moving Average.

Stoch_OverSold = 30 - Уровень перепроданности Stochastic.

Stoch_OverBought = 70 - Уровень перекупленности Stochastic.

Lot = 5-15 - Количество лотов для торговли.

Советы:

Рекомендуется использовать советник только как основу для разработки собственной стратегии.