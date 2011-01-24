CodeBaseРазделы
Советник "ala-bobsley" - эксперт для MetaTrader 5

Andrey Kornishkin
Это не оригинальная версия советника Бориса Одинцова "Mover3MkII" , а всего лишь мое видение сделок чемпиона Automated Trading Championship 2010.

Для открытия позиции советник использует сигналы двух индикаторов Moving Average и Stochastic.
Пара EURUSD, таймфрейм М5, каждый тик, лот 5-15.

Стратегия:

  • Открываем длинную позицию: MA растет, Stochastic ниже уровня перепроданности и растет.
  • Открываем короткую позицию: MA убывает, Stochastic выше уровня перекупленности и убывает.
  • Закрытие позиций: по уровню Stop Loss и Take Profit.

Работа советника на оптимизационном периоде с лучшими параметрами

Рис.1. Работа советника на оптимизационном периоде с лучшими параметрами

Работа советника на постоптимизационном периоде с теми же параметрами

Рис.2. Работа советника на постоптимизационном периоде с теми же параметрами.

Параметры советника:

  • TakeProfit             =   0.007   -  Take Profit.
  • StopLoss               =   0.0035 -  Stop Loss.
  • MA_Period             =      76    -  Период Moving Average.
  • Stoch_OverSold     =      30     - Уровень перепроданности Stochastic.
  • Stoch_OverBought  =      70    -  Уровень перекупленности Stochastic.
  • Lot                        =   5-15    -  Количество лотов для торговли.

Советы:

Рекомендуется использовать советник только как основу для разработки собственной стратегии.

