Советник "ala-bobsley" - эксперт для MetaTrader 5
Просмотров:
- 6098
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Это не оригинальная версия советника Бориса Одинцова "Mover3MkII" , а всего лишь мое видение сделок чемпиона Automated Trading Championship 2010.
Для открытия позиции советник использует сигналы двух индикаторов Moving Average и Stochastic.
Пара EURUSD, таймфрейм М5, каждый тик, лот 5-15.
Стратегия:
- Открываем длинную позицию: MA растет, Stochastic ниже уровня перепроданности и растет.
- Открываем короткую позицию: MA убывает, Stochastic выше уровня перекупленности и убывает.
- Закрытие позиций: по уровню Stop Loss и Take Profit.
Рис.1. Работа советника на оптимизационном периоде с лучшими параметрами
Рис.2. Работа советника на постоптимизационном периоде с теми же параметрами.
Параметры советника:
- TakeProfit = 0.007 - Take Profit.
- StopLoss = 0.0035 - Stop Loss.
- MA_Period = 76 - Период Moving Average.
- Stoch_OverSold = 30 - Уровень перепроданности Stochastic.
- Stoch_OverBought = 70 - Уровень перекупленности Stochastic.
- Lot = 5-15 - Количество лотов для торговли.
Советы:
Рекомендуется использовать советник только как основу для разработки собственной стратегии.
