内容

これは Boris Odintsovの"Mover3MkII"エキスパートアドバイザーのオリジナルのバージョンではありません。それは自動売買チャンピオンシップ2010の約定の私の視点です

ポジションを開くには移動平均線とストキャスティックインディケータのシグナルが使用されます。

EURUSD、M5、ティックごと、5~15ロット

ストラテジー：

ロングポジションのオープン： MAが増加、ストキャスティックが増加して売られすぎレベルを下回ります。

MAが増加、ストキャスティックが増加して売られすぎレベルを下回ります。 ショートポジションのオープン： MAが減少、ストキャスティックが減少して買われれすぎレベルを上回ります。

MAが減少、ストキャスティックが減少して買われれすぎレベルを上回ります。 ポジションの決済：Stop Loss and Take Profit levels.

図1。最良のパラメータを使用して最適化期間においてテストされたエキスパートアドバイザー

図2。最適化の後の機関においてテストされたエキスパートアドバイザー

入力パラメータ

TakeProfit = 0.007 - テイクプロフィット

StopLoss = 0.0035 - ストップロス

MA_Period = 76 - 移動平均期間

Stoch_OverSold = 30 - ストキャスティック売られすぎレベル

Stoch_OverBought = 70 - ストキャスティック買われすぎレベル

Lot = 5-15 - 取引されるロット

推奨

このエキスパートアドバイザーを独自のストラテジーのベースとしてご使用ください。

