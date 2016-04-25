コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

A la "Bobsley" エキスパートアドバイザーr - MetaTrader 5のためのエキスパート

内容

これは Boris Odintsovの"Mover3MkII"エキスパートアドバイザーのオリジナルのバージョンではありません。それは自動売買チャンピオンシップ2010の約定の私の視点です

ポジションを開くには移動平均線ストキャスティックインディケータのシグナルが使用されます。

EURUSD、M5、ティックごと、5~15ロット

ストラテジー

  • ロングポジションのオープン：MAが増加、ストキャスティックが増加して売られすぎレベルを下回ります。
  • ショートポジションのオープン：MAが減少、ストキャスティックが減少して買われれすぎレベルを上回ります。
  • ポジションの決済：Stop Loss and Take Profit levels.

図1。最良のパラメータを使用して最適化期間においてテストされたエキスパートアドバイザー

図2。最適化の後の機関においてテストされたエキスパートアドバイザー

入力パラメータ

  • TakeProfit             =   0.007   -  テイクプロフィット
  • StopLoss               =   0.0035 -  ストップロス
  • MA_Period             =      76    - 移動平均期間
  • Stoch_OverSold     =      30     - ストキャスティック売られすぎレベル
  • Stoch_OverBought  =      70    - ストキャスティック買われすぎレベル
  • Lot                        =   5-15    -  取引されるロット

推奨

このエキスパートアドバイザーを独自のストラテジーのベースとしてご使用ください。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/275

