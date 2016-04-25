無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
A la "Bobsley" エキスパートアドバイザーr - MetaTrader 5のためのエキスパート
- ビュー:
- 1007
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
内容
これは Boris Odintsovの"Mover3MkII"エキスパートアドバイザーのオリジナルのバージョンではありません。それは自動売買チャンピオンシップ2010の約定の私の視点です
ポジションを開くには移動平均線とストキャスティックインディケータのシグナルが使用されます。
EURUSD、M5、ティックごと、5~15ロット
ストラテジー：
- ロングポジションのオープン：MAが増加、ストキャスティックが増加して売られすぎレベルを下回ります。
- ショートポジションのオープン：MAが減少、ストキャスティックが減少して買われれすぎレベルを上回ります。
- ポジションの決済：Stop Loss and Take Profit levels.
図1。最良のパラメータを使用して最適化期間においてテストされたエキスパートアドバイザー
図2。最適化の後の機関においてテストされたエキスパートアドバイザー
入力パラメータ
- TakeProfit = 0.007 - テイクプロフィット
- StopLoss = 0.0035 - ストップロス
- MA_Period = 76 - 移動平均期間
- Stoch_OverSold = 30 - ストキャスティック売られすぎレベル
- Stoch_OverBought = 70 - ストキャスティック買われすぎレベル
- Lot = 5-15 - 取引されるロット
推奨
このエキスパートアドバイザーを独自のストラテジーのベースとしてご使用ください。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/275
インディケータ値のエクスポート
このスクリプトはインディケータの値をCSVファイルにエクスポートします。RouletteGame
ルーレットゲーム。
同期されたチャート
このエキスパートアドバイザーはチャートを同期します。ハッシュ関数ライブラリ
このライブラリにはadler32、CRC-32、MaHash8v64のハッシュ関数が含まれます。また、数の基数変換関数も備えています。