Der Detrended Price Oszillator eliminiert den Trendeffekt einer Kursbewegung. Dies vereinfacht den Prozess der Bestimmung von Zyklen und überkauften/überverkauften Bereichen.



Langfristige Zyklen bestehen aus mehreren kürzeren Zyklen. Die Analyse dieser kurzfristigen Komponenten des Kursverlaufs hilft kritische Punkte in der Entstehung der Zyklen zu bestimmen. DPO erlaubt es den Kurseinfluss auf langfristige Zyklen zu eliminieren. Um den DPO zu berechnen sollte eine definierte Periode herangezogen werden. Zyklen die länger sind als die gewählte Periode werden aus dem Kursverlauf entfernt, kürzere bleiben enthalten. Die halbe Zykluslänge wird zum Glätten verwendet. Wir empfehlen eine Periode von 21 oder weniger zu benutzen.



Die Begrenzungen (überkaufte/überverkaufte Bereiche) resultieren aus dem rückwärtigen Kursverlauf. Es wird empfohlen Long-Positionen zu halten wenn der DPO zunächst unter den Verkaufslevel fällt und ihn dann wieder übersteigt. Das Kreuzen der Nulllinie von oben gefolgt von einem Anstieg über diesen Wert ist ein Signal zum Eröffnen einer Long-Position. Dies gilt umgekehrt auch für Short-Positionen.

Abbildung:



Detrended Price Oszillator



Berechnung:



DPO = CLOSE - SMA (CLOSE, (N / 2 + 1))



wobei:

