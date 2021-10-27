당사 팬 페이지에 가입하십시오
디트렌디드 프라이스 오실레이터 (DPO) - MetaTrader 5용 지표
디트렌디는 오실레이터는 가격에서 트렌드의 영향을 제거합니다. 이는 사이클과 과매수/과매도 레벨을 찾는 과정을 간단하게 합니다.
장기 주기는 몇 개의 더 짧은 주기로 구성됩니다. 이러한 짧은 주기 구성 요소를 분석하면 주기 전개의 중요한 순간을 찾는 데 도움이 됩니다. DPO는 장기 주기의 가격에 대한 영향을 제거할 수 있는 기회를 제공합니다. DPO를 계산하기 위해서는 적절한 기간(period)를 선택해야 합니다. 가격 다이나믹에서 선택한 기간보다 긴 주기를 제거하고 더 짧은 주기를 유지합니다. 주기 길이의 절반이 평활화에 사용됩니다. 21 기간을 선택하거나 좀더 낮은 기간을 선택할 것을 권장합니다.
bounds (과매수/과매도 레벨)는 이전 가격의 히스토리로부터 나옵니다. DPO가 resale level 아래로 떨어졌다가 그 위로 올라가면 매수 포지션에 있는 것이 좋습니다. 위에서 영점을 교차한 후 해당 수준 이상으로 상승하는 것도 매수 포지션에 진입 하는 신호입니다. 매도의 경우 모든 것이 반대입니다.
디트렌디드 프라이스 오실레이터
계산:
설명:
- SMA - 단순 이동 평균;
- CLOSE - 종가;
- N - 사이클의 기간(만약 N이 12와 같다면 DPO는 the DiNapoli Detrend Oscillator와 일치합니다).
