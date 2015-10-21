無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Detrended Price Oscillator (DPO) - MetaTrader 5のためのインディケータ
Detrended Price Oscillatorは、値動きのトレンド効果を排除します。これは、サイクルと買われ過ぎ/売られ過ぎの水準を見つけ出すプロセスを単純化します。
長い周期のサイクルは、短い周期のサイクルにより構成されます。上記のような、短期の要素を分析する方法は、サイクルの発展の決定的な瞬間を決定するのに役立ちます。DPOは長期の価格サイクルの影響を排除することができます。DPOを計算するには、特定の期間が必要です。選択した期間よりも長いサイクルは価格推移から取り除き、短いサイクルを残します。サイクルの長さの半分はスムージングに使われます。期間としては21かそれよりも少ない期間を推奨します。
買われ過ぎ、売られ過ぎの反発は過去の価格のデータから起こります。もしDPOが戻し売りの水準まで下がってから上がったら、買いポジションが推奨されます。０ポイントを上昇してクロスした場合もまた買いポジションのシグナルです。ショートポジションではすべてが逆になります。
Detrended Price Oscillator
計算:
DPO = CLOSE - SMA (CLOSE, (N / 2 + 1))
ただし:
- SMA - 単純移動平均線;
- CLOSE - 終値;
- N - サイクル期間 (N が 12 の場合、DPOは DiNapoli Detrend Oscillatorと一致します。)
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/27
