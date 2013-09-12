请观看如何免费下载自动交易
非趋势价格震荡（Detrended Price Oscillator）指标消除价格趋势运动的影响。这简化了寻找循环和超买/超卖水平的过程。
长期循环由一些短期循环组成。分析这些短期的组成部分，有助于定义循环发展的关键时刻。DPO为消除长期价格循环的影响提供了可能。要计算DPO你需要选择一个特定的周期。从价格变动中减去长于选定周期的循环，留下短周期循环。用周期长度的一半来做为平滑周期。我们建议使用21或者更小的周期。
边界（超买/超卖水平）来自于先前历史价格的行为。如果DPO先低于卖出水平，之后又回升到其之上，此时建议持有多头。上升到零点之后向下穿越零点也是一个买入信号。卖出的情况正好相反。
非趋势价格震荡指标
计算：
DPO = CLOSE - SMA (CLOSE, (N / 2 + 1))
其中：
- SMA - 简单移动平均；
- CLOSE - 收盘价；
- N - 循环的周期（如果N等于12，那么DPO对应于DiNapoli非趋势震荡器）。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/27
