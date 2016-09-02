Der Artikel Der MQL5-Assistent: Erstellen von Expert-Systemen ohne Programmierung beschreibt Schritte der automatischen Erstellung des Codes eines Expert Advisors mithilfe von MQL5 Wizard.

Hier erzählen wir über eine Trendstrategie, bei welcher der Preis den gleitenden Durchschnitt kreuzt, mit der Bestätigung durch den ADX Indikator. Diese Strategie ist im Standardpaket des Terminals enthalten und nennt sich "Signals based on price crossover with MA confirmed by ADX".



Handelssignale:



Kauf: der Schlusspreis des vollständigen Balkens liegt über dem gleitenden Durchschnitt, dabei steigt der gleitende Durchschnitt auf dem vorherigen und dem aktuellen Balken.

Verkauf: der Schlusspreis des vollständigen Balkens liegt unter dem gleitenden Durchschnitt, dabei sinkt der gleitende Durchschnitt auf dem vorherigen und aktuellen Balken.

Zusätzlich wird die Aussortierung falscher Signale umgesetzt. Dabei werden die Richtung (DI+, DI-) und die Stärke eines Trends (ADX>ADXmin) analysiert.

Die Handelsstrategie wird in der Klasse CSignalADX_MA implementiert.







Abbildung 1. Handelssignale der Strategie basierend auf der Kreuzung des Preises und des gleitenden Durchschnitts mit der Bestätigung durch ADX



Handelssignale



Das Modul mit Handelssignalen nach dieser Strategie wird in der Klasse CSignalADX_MA implementiert. Die Klasse enthält mehrere geschützte (protected) Methoden, die für den Zugang zu Werten von Kursen und Indikatoren genutzt werden:

double PlusADX( int ind) double MainADX( int ind) double MinusADX( int ind) double EMA( int ind) double Close( int ind) double StateADX( int ind) double StateEMA( int ind) double StateClose( int ind)

Die Besonderheit der Umsetzung dieser Handelssignale besteht darin, dass es zusätzlich überprüft wird, ob ein Trend vorhanden ist (mithilfe von ADX Linien). Dies ermöglicht es, falsche Signale auszusortieren und Handelsbedingungen mithilfe von Werten des aktuellen (unvollständigen Balken) zu überprüfen.





1. Eröffnen einer Long-Position

Bedingungen für das Eröffnen einer Long-Position:

StateEMA(0)<0 und StateEMA(1)>0: der gleitende Durchschnitt steigt auf dem aktuellen und vorherigen Balken; StateClose(1)>0: der Schlusspreis des vollständigen Balkens liegt über dem gleitenden Durchschnitt; MainADX(0)>minimum_ADX: der ADX-Wert auf dem aktuellen Balken ist größer als das angegebene Minimum;

StateADX(0)>0: DI+>DI- auf dem aktuellen Balken.



bool CSignalADX_MA::CheckOpenLong( double & price, double & sl, double & tp, datetime & expiration) { bool Buy_Condition_1=(StateEMA( 0 )> 0 && StateEMA( 1 )> 0 ); bool Buy_Condition_2=(StateClose( 1 )> 0 ); bool Buy_Condition_3=(MainADX( 0 )>m_minimum_ADX); bool Buy_Condition_4=(StateADX( 0 )> 0 ); price= 0.0 ; sl =m_symbol.Ask()-m_stop_loss*m_adjusted_point; tp =m_symbol.Ask()+m_take_profit*m_adjusted_point; return (Buy_Condition_1 && Buy_Condition_2 && Buy_Condition_3 && Buy_Condition_4); }





2. Schließen einer Long-Position

Bedingungen für das Schließen einer Long-Position:

StateEMA(0)<0 и StateEMA(1)<0: der gleitende Durchschnitt sinkt auf dem aktuellen und vorherigen Balken; StateClose(1)<0: der Schlusspreis des vollständigen Balkens liegt unter dem gleitenden Durchschnitt; MainADX(0)>minimum_ADX: der ADX-Wert auf dem aktuellen Balken ist größer als das angegebene Minimum;

StateADX(0)<0: DI->DI+ auf dem aktuellen Balken.

bool CSignalADX_MA::CheckCloseLong( double & price) { S bool Sell_Condition_1=(StateEMA( 0 )< 0 && StateEMA( 1 )< 0 ); bool Sell_Condition_2=(StateClose( 1 )< 0 ); bool Sell_Condition_3=(MainADX( 0 )>m_minimum_ADX); bool Sell_Condition_4=(StateADX( 0 )< 0 ); price= 0.0 ; return (Sell_Condition_1 && Sell_Condition_2 && Sell_Condition_3 && Sell_Condition_4); }





3. Eröffnen einer Short-Position

Die Bedingungen für das Eröffnen einer Short-Position und das Schließen einer Long-Position sind gleich.



bool CSignalADX_MA::CheckOpenShort( double & price, double & sl, double & tp, datetime & expiration) { S bool Sell_Condition_1=(StateEMA( 0 )< 0 && StateEMA( 1 )< 0 ); bool Sell_Condition_2=(StateClose( 1 )< 0 ); bool Sell_Condition_3=(MainADX( 0 )>m_minimum_ADX); bool Sell_Condition_4=(StateADX( 0 )< 0 ); price= 0.0 ; sl =m_symbol.Bid()+m_stop_loss*m_adjusted_point; tp =m_symbol.Bid()-m_take_profit*m_adjusted_point; return (Sell_Condition_1 && Sell_Condition_2 && Sell_Condition_3 && Sell_Condition_4); }





4. Schließen einer Short-Position

Die Bedingungen für das Schließen einer Short-Position und Eröffnen einer Long-Position sind gleich.



bool CSignalADX_MA::CheckCloseShort( double & price) { bool Buy_Condition_1=(StateEMA( 0 )> 0 && StateEMA( 1 )> 0 ); bool Buy_Condition_2=(StateClose( 1 )> 0 ); bool Buy_Condition_3=(MainADX( 0 )>m_minimum_ADX); bool Buy_Condition_4=(StateADX( 0 )> 0 ); price= 0.0 ; return (Buy_Condition_1 && Buy_Condition_2 && Buy_Condition_3 && Buy_Condition_4); }

Erstellung eines Expert Advisors mithilfe von MQL5 Wizard



Um einen Handelsroboter nach dieser Strategie mithilfe von MQL5 Wizard zu erstellen, wählen Sie "Signals based on price crossover with MA confirmed by ADX" im zweiten Schritt aus:





Abbildung 2. Auswahl des Moduls von Signalen auf der Basis der Kreuzung des Preises und des gleitenden Durchschnitts mit der Bestätigung durch den ADX Indikator im MQL5 Wizard

Geben Sie den gewünschten Typ von Trailing Stop und Kapitalmanagement in den nächsten Schritten an. Der Code des Expert Advisors wird automatisch generiert, er muss kompiliert werden und dann können Sie mit dem Testen anfangen.







Testergebnisse

Die Ergebnisse des EAs bei einem Test unter Verwendung von historischen Daten (EURUSD H1, Zeitraum: 1.1.2010-05.01.2011, PeriodADX=33, MinimumADX=22, PeriodMA=39, StopLoss=400, TakeProfit=900).

Dieser Expert Advisor benutzt das Modul für den Handel mit einer festgelegten Lotgröße von 0.1 Lot (Trading Fixed Lot), ein Trailing Stop wurde nicht verwendet (Trailing not used).







Abbildung 3. Testergebnisse für den EA, der die Strategie auf der Basis der Kreuzung des Preises und des gleitenden Durchschnitts verwendet, mit der Bestätigung durch den ADX Indikator







Die Datei SignalADX-MA.mqh, die die Klasse CSignalADX_MA enthält, muss nach client_terminal_data\folder\MQL5\Include\Expert\Signal kopiert werden.



Der von dem MQL5 Wizard generierte Code des Expert Advisors ist angefügt als Datei: ma_crossover_adx.mq5.



