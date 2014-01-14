MQL5 Wizard permite crear el código de Asesores Expertos automáticamente. Vea Crear Asesores Expertos listos para usar con el MQL5 Wizard para más detalles.

Aquí vamos a considerar la estrategia basada en el cruce de dos medias móviles exponenciales suavizadas (EMA rápida y EMA lenta). La estrategia llamada "Signals based on crossover of two EMA" (al crear el Asesor Experto automáticamente con el MQL5 Wizard).

Señales de trading:

Compra: La EMA rápida cruza de manera ascendente la EMA lenta



Venta: La EMA rápida cruza de manera descendente la EMA lenta

Esta estrategia se implementa en la clase CSignalCrossEMA.





Figura 1. Señales de trading basadas en el cruce de dos medias móviles exponenciales suavizadas



Señales de Trade



La estrategia de trading se implementa en la clase CSignalCrossEMA, contiene algunos métodos protected para simplificar el acceso a los valores de indicadores y precios:

double FastEMA( int ind) double SlowEMA( int ind) double StateEMA( int ind)





1. Apertura de una posición larga

Condiciones para abrir posición larga:

StateEMA(1)>0 y StateEMA(2)<0: la EMA rápida cruza de manera ascendente la EMA lenta en la última barra completada.



bool CSignalCrossEMA::CheckOpenLong( double & price, double & sl, double & tp,datetime& expiration) { if (!(StateEMA( 2 )< 0 && StateEMA( 1 )> 0 )) return ( false ); price= 0.0 ; sl = 0.0 ; tp = 0.0 ; return ( true ); }

2. Cierre de posición larga

Condiciones para cerrar posición larga:

StateEMA(1)<0 y StateEMA(2)>0: la EMA rápida cruza de manera descendente la EMA lenta en la última barra completada.

bool CSignalCrossEMA::CheckCloseLong( double & price) { if (!(StateEMA( 2 )> 0 && StateEMA( 1 )< 0 )) return ( false ); price= 0.0 ; return ( true ); }





3. Apertura de posición corta

Las condiciones para abrir una posición corta son las mismas que las condiciones de cierre de una posición larga.

bool CSignalCrossEMA::CheckOpenShort( double & price, double & sl, double & tp,datetime& expiration) { if (!(StateEMA( 2 )> 0 && StateEMA( 1 )< 0 )) return ( false ); price= 0.0 ; sl = 0.0 ; tp = 0.0 ; return ( true ); }

4. Cierre de posición corta

Las condiciones para cerrar una posición corta son las mismas que las condiciones de apertura de una posición larga.

bool CSignalCrossEMA::CheckCloseShort( double & price) { if (!(StateEMA( 2 )< 0 && StateEMA( 1 )> 0 )) return ( false ); price= 0.0 ; return ( true ); }

Creando el Asesor Experto con el MQL5 Wizard

Para crear un robot de trading basado en esta estrategia debe seleccionar "Signals based on crossover of two EMA" para las propiedades de señal del Expert Advisor en la opción "Expert Advisor (generate)" de MQL5 Wizard:





Figura 2. Seleccionar "Signals, based on crossover of two EMA" en MQL5 Wizard



Lo próximo que debe especificar es el algoritmo necesario para trailing stop y el sistema de gestión de capital. El código del Asesor Experto será creado automáticamente, puede compilarlo y verificarlo en el Probador de Estrategias del terminal de cliente MetaTrader 5.

Además, la biblioteca estándar de clases contiene "Signals based on crossover of two MA", implementada en la clase CSignalCrossMA. La idea de trading es similar, pero ofrece varias características adicionales (especifica tipos, desplazamientos y métodos de promedio y el uso de niveles Take Profit y Stop Loss).







Figure 3. "Signals based on crossover of two MA" en MQL5 Wizard

Resultados de las pruebas

Vamos a considerar una simulación del asesor experto con datos históricos (EURUSD H1, periodo personalizado: 2010.01.01-2011.01.05, FastPeriod=12, SlowPeriod=24).

En la creación del Asesor Experto se seleccionó una gestión de capital con volumen fijo de 0.1 lotes (Trading with fixed trade volume, 0.1), y sin algoritmo de Trailing Stop (Trailing Stop not used).





Figura 4. Resultados de la simulación histórica del Asesor Experto, basada en el cruce de dos EMA

Adjuntos: El fichero SignalCrossEMA.mqh con la clase CSignalCrossEMA se encuentra en la carpeta terminal_data_folder\MQL5\Include\Expert\Signal.



El fichero crossover_2ema.mq5 contiene el código, del Asesor Experto, creado con MQL5 Wizard.



