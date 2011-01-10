В статье Создание эксперта без программирования с помощью Мастера MQL5 описаны шаги по автоматическому созданию кода советника при помощи Мастера MQL5.

Здесь мы расскажем о трендовой стратегии, основанной на пересечении ценой скользящей средней c подтверждением при помощи индикатора ADX. Эта стратегия включена в стандартную поставку терминала и называется "Signals based on price crossover with MA confirmed by ADX".



Основные положения стратегии:



Покупка: цена закрытия завершенного бара выше скользящей средней, при этом скользящая средняя возрастает на предыдущем и текущем барах.

Продажа: цена закрытия завершенного бара ниже скользящей средней, при этом скользящая средняя убывает на предыдущем и текущем барах.

Дополнительно реализована фильтрация ложных сигналов путем анализа наличия направления (DI+, DI-) и силы трендового движения (ADX>ADXmin).

Торговая стратегия реализована в классе CSignalADX_MA.







Рисунок 1. Торговые сигналы стратегии пересечения ценой скользящей средней с подтверждением ADX



Торговые сигналы



Модуль с торговыми сигналами по данной стратегии реализован в классе CSignalADX_MA, в нем есть несколько защищенных (protected) методов, которые используются для доступа к значениям цен и индикаторов:

double PlusADX( int ind) double MainADX( int ind) double MinusADX( int ind) double EMA( int ind) double Close( int ind) double StateADX( int ind) double StateEMA( int ind) double StateClose( int ind)

Особенность реализации данных торговых сигналов заключается в том, что при проверке торговых условий наряду с данными последнего сформировавшегося бара используются значения текущего бара. В данном случае основная фильтрация ложных сигналов производится при помощи анализа направленного движения (линий индикатора ADX).





1. Открытие длинной позиции

Условия открытия длинной позиции:

StateEMA(0)<0 и StateEMA(1)>0: скользящая средняя возрастает на текущем и предыдущем баре; StateClose(1)>0: цена закрытия завершенного бара выше скользящей средней; MainADX(0)>minimum_ADX: значение ADX на текущем баре больше минимально заданного;

StateADX(0)>0: на текущем баре значение DI+>DI-.



bool CSignalADX_MA::CheckOpenLong( double & price, double & sl, double & tp, datetime & expiration) { bool Buy_Condition_1=(StateEMA( 0 )> 0 && StateEMA( 1 )> 0 ); bool Buy_Condition_2=(StateClose( 1 )> 0 ); bool Buy_Condition_3=(MainADX( 0 )>m_minimum_ADX); bool Buy_Condition_4=(StateADX( 0 )> 0 ); price= 0.0 ; sl =m_symbol.Ask()-m_stop_loss*m_adjusted_point; tp =m_symbol.Ask()+m_take_profit*m_adjusted_point; return (Buy_Condition_1 && Buy_Condition_2 && Buy_Condition_3 && Buy_Condition_4); }





2. Закрытие длинной позиции

Условия закрытия длинной позиции:

StateEMA(0)<0 и StateEMA(1)<0: скользящая средняя убывает на текущем и предыдущем баре; StateClose(1)<0: цена закрытия завершенного бара ниже скользящей средней; MainADX(0)>minimum_ADX: значение ADX на текущем баре больше минимально заданного;

StateADX(0)<0: на текущем баре значение DI->DI+.

bool CSignalADX_MA::CheckCloseLong( double & price) { bool Sell_Condition_1=(StateEMA( 0 )< 0 && StateEMA( 1 )< 0 ); bool Sell_Condition_2=(StateClose( 1 )< 0 ); bool Sell_Condition_3=(MainADX( 0 )>m_minimum_ADX); bool Sell_Condition_4=(StateADX( 0 )< 0 ); price= 0.0 ; return (Sell_Condition_1 && Sell_Condition_2 && Sell_Condition_3 && Sell_Condition_4); }





3. Открытие короткой позиции

Правила открытия короткой позиции аналогичны правилам закрытия длинной позиции.



bool CSignalADX_MA::CheckOpenShort( double & price, double & sl, double & tp, datetime & expiration) { bool Sell_Condition_1=(StateEMA( 0 )< 0 && StateEMA( 1 )< 0 ); bool Sell_Condition_2=(StateClose( 1 )< 0 ); bool Sell_Condition_3=(MainADX( 0 )>m_minimum_ADX); bool Sell_Condition_4=(StateADX( 0 )< 0 ); price= 0.0 ; sl =m_symbol.Bid()+m_stop_loss*m_adjusted_point; tp =m_symbol.Bid()-m_take_profit*m_adjusted_point; return (Sell_Condition_1 && Sell_Condition_2 && Sell_Condition_3 && Sell_Condition_4); }





4. Закрытие короткой позиции

Правила закрытия короткой позиции аналогичны правилам открытия длинной позиции.



bool CSignalADX_MA::CheckCloseShort( double & price) { bool Buy_Condition_1=(StateEMA( 0 )> 0 && StateEMA( 1 )> 0 ); bool Buy_Condition_2=(StateClose( 1 )> 0 ); bool Buy_Condition_3=(MainADX( 0 )>m_minimum_ADX); bool Buy_Condition_4=(StateADX( 0 )> 0 ); price= 0.0 ; return (Buy_Condition_1 && Buy_Condition_2 && Buy_Condition_3 && Buy_Condition_4); }

Создание эксперта на основе торговых сигналов при помощи Мастера MQL5



Чтобы создать торгового робота по данной стратегии при помощи Мастера MQL5, выберите на втором шаге тип сигналов "Signals based on price crossover with MA confirmed by ADX":





Рисунок 2. Выбор модуля сигналов пересечения ценой скользящей средней с подтверждением от ADX в Мастере MQL5

На последующих шагах укажите нужный тип трейлинга и систему управления капиталом. Код эксперта будет создан автоматически, теперь его нужно скомпилировать и можно приступать к тестированию.







Результаты тестирования

Результаты тестирования советника на исторических данных (EURUSD H1, период тестирования: 1.1.2010-05.01.2011, PeriodADX=33, MinimumADX=22, PeriodMA=39, StopLoss=400, TakeProfit=900).

В данном советнике использовался модуль торговли фиксированным объемом 0.1 лота (Trading Fixed Lot), трейлинг не использовался (Trailing not used).







Рисунок 3. Результаты тестирования советника, использующего стратегию пересечения ценой скользящей средней с подтверждением от ADX







Файл SignalADX-MA.mqh, содержащий класс торговых сигналов CSignalADX_MA нужно скопировать в папку каталог_данных_терминала\MQL5\Include\Expert\Signal.



Код советника, созданного Мастером MQL5, прилагается в файле ma_crossover_adx.mq5.



