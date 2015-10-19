コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Custom Moving Average - MetaTrader 5のためのインディケータ

ビュー:
2516
評価:
(37)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
カスタム移動平均線はカスタムインジケーターの一例で、Moving Averageを計算し表示します。

Custom Moving Average

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/25

Chaikin Volatility (CHV) Chaikin Volatility (CHV)

チャイキンボラティリティインジケーターは、高値と安値の幅を計算します。これは高値と安値の幅に基づいてボラティリティを判断します。ATRとは異なり、チャイキンインジケーターはアカウント毎に値が変わるようなことはありません。

Chaikin Oscillator (CHO) Chaikin Oscillator (CHO)

チャイキンオシレーター (CHO) は、アキュムレーション/ディストリビューションの移動平均の差です。

Fractals Fractals

フラクタルは、ビルウィリアムズ氏のトレードルールにある５つのインジケーターの内の１つです。底と天井を発見するツールです。

Ichimoku Kinko Hyo Ichimoku Kinko Hyo

一目均衡表は、市場のトレンドとサポート/レジスタンスの特徴が組み込まれており、買いと売りのシグナルを生成します。