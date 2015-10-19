無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Custom Moving Average - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 2516
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
カスタム移動平均線はカスタムインジケーターの一例で、Moving Averageを計算し表示します。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/25
Chaikin Volatility (CHV)
チャイキンボラティリティインジケーターは、高値と安値の幅を計算します。これは高値と安値の幅に基づいてボラティリティを判断します。ATRとは異なり、チャイキンインジケーターはアカウント毎に値が変わるようなことはありません。Chaikin Oscillator (CHO)
チャイキンオシレーター (CHO) は、アキュムレーション/ディストリビューションの移動平均の差です。
Fractals
フラクタルは、ビルウィリアムズ氏のトレードルールにある５つのインジケーターの内の１つです。底と天井を発見するツールです。Ichimoku Kinko Hyo
一目均衡表は、市場のトレンドとサポート/レジスタンスの特徴が組み込まれており、買いと売りのシグナルを生成します。