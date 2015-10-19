Custom Moving Average

チャイキンボラティリティインジケーターは、高値と安値の幅を計算します。これは高値と安値の幅に基づいてボラティリティを判断します。ATRとは異なり、チャイキンインジケーターはアカウント毎に値が変わるようなことはありません。

チャイキンオシレーター (CHO) は、アキュムレーション/ディストリビューションの移動平均の差です。