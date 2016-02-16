und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Custom Moving Average - Indikator für den MetaTrader 5
Ansichten:
- 2702
Rating:
-
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der Custom Moving Average ist ein Beispiel des Custom User Indikators - er berechnet und zeigt den Gleitenden Durchschnitt.
Abbildung:
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/25
