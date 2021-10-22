사용자 정의형 이동 평균

거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
사용자 정의형 이동 평균은 사용자 정의형 보조 지표의 예입니다 - 이동 평균을 계산하고 표시합니다.
ColorLine
ColorLine지표는 가격 이동 평균선을 차트에 나타내 줍니다. 이동평균선은 다른 색으로 나타납니다(100개의 바가 같은 색으로) 컬러 세팅은 매 5틱마다 바뀌고 3가지 색상 시안이 있습니다.ColorCandlesDaily
ColorCandlesDaily 지표는 주별 일봉 캔들 색을 다르게 나타내 줍니다.
디마커(DeMarker) (DeM)
디마커 지표(DeM)는 기간 최대값과 이전 기간 최대값의 비교를 기반으로 합니다. 지표가 30 밑으로 하락하면 강세장으로의 전환이 기대됩니다. 지표가 70 위로 상승하면 약세장으로의 전환이 기대됩니다.Expert Advisor 템블릿
이 코드는 ATC-2010에서 Valery Mazurenko(notused)가 작성한 Expert Advisor용 템플릿입니다.