Custom Moving Average

Индикатор ColorCandlesDaily рисует свечи различным цветом в зависимости от дня недели.

Технический индикатор Демарка (DeMarker, DeM) строится на основе сопоставлений максимума текущего бара сравнивается с максимумом предыдущего. Когда показания индикатора DeMarker опускаются ниже отметки 30, то ожидается разворот цен вверх. Когда показания индикатора поднимаются выше отметки 70, то ожидается разворот цен вниз.

Осциллятор бестрендовой цены (Detrended Price Oscillator, DPO) устраняет эффект направленности в движении цен. Это значительно упрощает процесс выявления циклов и уровней перекуплености/перепроданности.