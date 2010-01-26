CodeBaseРазделы
Индикаторы

Custom Moving Average - индикатор для MetaTrader 5

Просмотров:
7530
Рейтинг:
(37)
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор Custom Moving Average - пример пользовательского индикатора для вычисления скользящей средней (Moving Average).

ColorCandlesDaily ColorCandlesDaily

Индикатор ColorCandlesDaily рисует свечи различным цветом в зависимости от дня недели.

ColorLine ColorLine

Индикатор ColorLine отображает скользящую среднюю, окрашенную различными цветами.

DeMarker (DeM) DeMarker (DeM)

Технический индикатор Демарка (DeMarker, DeM) строится на основе сопоставлений максимума текущего бара сравнивается с максимумом предыдущего. Когда показания индикатора DeMarker опускаются ниже отметки 30, то ожидается разворот цен вверх. Когда показания индикатора поднимаются выше отметки 70, то ожидается разворот цен вниз.

Detrended Price Oscillator (DPO) Detrended Price Oscillator (DPO)

Осциллятор бестрендовой цены (Detrended Price Oscillator, DPO) устраняет эффект направленности в движении цен. Это значительно упрощает процесс выявления циклов и уровней перекуплености/перепроданности.