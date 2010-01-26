Ставь лайки и следи за новостями
Custom Moving Average - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 7530
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Индикатор Custom Moving Average - пример пользовательского индикатора для вычисления скользящей средней (Moving Average).
Custom Moving Average
