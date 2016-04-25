コードベースセクション
ポケットに対して
ライブラリ

OptimReport v2.15 - MetaTrader 5のためのライブラリ

Aleksandr Gavrilov
ビュー:
819
評価:
(40)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
内容

自身の特性を利用してエキスパートアドバイザーを最適化したい場合はOnTester()関数を経由して「カスタムマックス」モードを使用することができます。

このコードは、独自の数式の作成を簡素化します。

カスタム最適化パラメータを定義するには、時にはそれが多くの取引の特性を計算する必要があります。

このコードは次の特徴を提供します。

  1. プロフィットファクター
  2. 預金通貨での利益
  3. ポイントでの利益
  4. 総利益
  5. 総損失
  6. 負けトレード
  7. 勝ちトレード
  8. 百分率での約定ごとの利益
  9. 百分率での日ごとの利益
  10. 最大ドローダウン
  11. ポイントでのバランスチャンネルの幅
  12. バランスラインの最大値と最小値の傾きの差
  13. 平均ドローダウン（すべての予約のためのドローダウンの平均合計）
  14. リカバリーファクター
  15. 約定ごとの平均ポイント

以前のバージョンと比較すると、最適化の結果（およびすべての特性）をHTMLファイルへ保存するオプションを追加されました。

OptimReport v2.15

マニュアル：

OptimReport.mqh ファイルを MQL5\Include\ フォルダにコピーします。

エキスパートアドバイザーに次の行を追加します。

#include <OptimReport.mqh>
この行を OnInit() 関数に追加します。
OtimReport(1);

この行を OnTick() 関数に追加します。

OtimReport(2);

ポジションを開ける際にコードにこの行を追加します。

OtimReport(3);

これらの4行を to OnTester() 関数に追加します。

OtimReport(4);
Input_Param="input"; // 入力パラメータはここ下記の例をご覧ください。
if(Crt_HTML) Sort_HTML_Ar();
return(Vigoda);

下記は Input_Param の例です。

Input_Param="TP_B="+DoubleToString(TP_B,0)
                  +" SL_B="+DoubleToString(SL_B,0)
                  +" GT_B="+DoubleToString(GT_B,0)
                  +" TS_B="+DoubleToString(TS_B,0);

推奨

Lot_Risk 変数は（数量を増加するために）取引に使われる証拠金の百分率です。

最適化の結果を含むHTMLファイルはエージェントごとに保存されることにご注意ください。С:\Program Files (x86)\MetaTrader 5\Tester\Agent-127.0.0.1-3000\MQL5\Files\

エラーを発見したか、他の特性が必要になった場合は、お知らせください。
独自の最適化の特性が提供されれば最高です。

追記：私は、№5の式を使用することを好みます。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/241

