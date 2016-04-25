私たちのファンページに参加してください
OptimReport v2.15 - MetaTrader 5のためのライブラリ
- ビュー:
- 819
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
内容
自身の特性を利用してエキスパートアドバイザーを最適化したい場合はOnTester()関数を経由して「カスタムマックス」モードを使用することができます。
このコードは、独自の数式の作成を簡素化します。
カスタム最適化パラメータを定義するには、時にはそれが多くの取引の特性を計算する必要があります。
このコードは次の特徴を提供します。
- プロフィットファクター
- 預金通貨での利益
- ポイントでの利益
- 総利益
- 総損失
- 負けトレード
- 勝ちトレード
- 百分率での約定ごとの利益
- 百分率での日ごとの利益
- 最大ドローダウン
- ポイントでのバランスチャンネルの幅
- バランスラインの最大値と最小値の傾きの差
- 平均ドローダウン（すべての予約のためのドローダウンの平均合計）
- リカバリーファクター
- 約定ごとの平均ポイント
以前のバージョンと比較すると、最適化の結果（およびすべての特性）をHTMLファイルへ保存するオプションを追加されました。
マニュアル：
OptimReport.mqh ファイルを MQL5\Include\ フォルダにコピーします。
エキスパートアドバイザーに次の行を追加します。
#include <OptimReport.mqh>この行を OnInit() 関数に追加します。
OtimReport(1);
この行を OnTick() 関数に追加します。
OtimReport(2);
ポジションを開ける際にコードにこの行を追加します。
OtimReport(3);
これらの4行を to OnTester() 関数に追加します。
OtimReport(4); Input_Param="input"; // 入力パラメータはここ下記の例をご覧ください。 if(Crt_HTML) Sort_HTML_Ar(); return(Vigoda);
下記は Input_Param の例です。
Input_Param="TP_B="+DoubleToString(TP_B,0) +" SL_B="+DoubleToString(SL_B,0) +" GT_B="+DoubleToString(GT_B,0) +" TS_B="+DoubleToString(TS_B,0);
推奨
Lot_Risk 変数は（数量を増加するために）取引に使われる証拠金の百分率です。
最適化の結果を含むHTMLファイルはエージェントごとに保存されることにご注意ください。С:\Program Files (x86)\MetaTrader 5\Tester\Agent-127.0.0.1-3000\MQL5\Files\
エラーを発見したか、他の特性が必要になった場合は、お知らせください。
独自の最適化の特性が提供されれば最高です。
追記：私は、№5の式を使用することを好みます。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/241
