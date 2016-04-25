OptimReport v2.15

内容



自身の特性を利用してエキスパートアドバイザーを最適化したい場合はOnTester()関数を経由して「カスタムマックス」モードを使用することができます。

このコードは、独自の数式の作成を簡素化します。

カスタム最適化パラメータを定義するには、時にはそれが多くの取引の特性を計算する必要があります。



このコードは次の特徴を提供します。

プロフィットファクター

預金通貨での利益 ポイントでの利益 総利益 総損失 負けトレード 勝ちトレード 百分率での約定ごとの利益 百分率での日ごとの利益 最大ドローダウン ポイントでのバランスチャンネルの幅 バランスラインの最大値と最小値の傾きの差 平均ドローダウン（すべての予約のためのドローダウンの平均合計） リカバリーファクター 約定ごとの平均ポイント



以前のバージョンと比較すると、最適化の結果（およびすべての特性）をHTMLファイルへ保存するオプションを追加されました。

マニュアル：

OptimReport.mqh ファイルを MQL5\Include\ フォルダにコピーします。



エキスパートアドバイザーに次の行を追加します。



#include <OptimReport.mqh>

OtimReport( 1 );

この行を OnInit() 関数に追加します。

この行を OnTick() 関数に追加します。

OtimReport( 2 );

ポジションを開ける際にコードにこの行を追加します。



OtimReport( 3 );

これらの4行を to OnTester() 関数に追加します。



OtimReport( 4 ); Input_Param= "input" ; if (Crt_HTML) Sort_HTML_Ar(); return (Vigoda);

下記は Input_Param の例です。

Input_Param= "TP_B=" + DoubleToString (TP_B, 0 ) + " SL_B=" + DoubleToString (SL_B, 0 ) + " GT_B=" + DoubleToString (GT_B, 0 ) + " TS_B=" + DoubleToString (TS_B, 0 );

推奨



Lot_Risk 変数は（数量を増加するために）取引に使われる証拠金の百分率です。



最適化の結果を含むHTMLファイルはエージェントごとに保存されることにご注意ください。С:\Program Files (x86)\MetaTrader 5\Tester\Agent-127.0.0.1-3000\MQL5\Files\

エラーを発見したか、他の特性が必要になった場合は、お知らせください。

独自の最適化の特性が提供されれば最高です。



追記：私は、№5の式を使用することを好みます。