OnTester() 함수의 "사용자 지정 최대"를 사용하여 자체 공식을 사용하여 EA를 최적화하려는 사람들을 위해 - 제 코드는 이러한 공식을 개발하는 데 도움이 될 것입니다.

최적화를 위한 자신만의 기준을 개발하려면 중요한 거래 지표를 많이 확보하고 이 지표를 도구로 사용하여 공식을 만들어야 합니다.

EA 코드에 내 파일을 포함하면 다음 데이터를 얻을 수 있습니다:

수익성; 통화 수익; 핍 단위 수익; 총 수익; 총 손실; 손실 거래 수; 수익이 발생한 거래 수; 각 거래에서 얻은 수익의 백분율; 하루 수익의 백분율; 최대 잔액 감소; 밸런스 라인 채널의 폭(포인트); 밸런스 라인 채널의 최대 기울기와 최소 기울기의 차이; 모든 거래의 평균 드로다운(각 거래의 드로다운 합계를 거래 수로 나눈 값); 탄력성(회복 계수); 거래당 평균 핍 수.



이전 버전과 달리 여기에서는 모든 지표가 포함된 최적화 결과 표를 HTML 파일로 볼 수 있습니다.

사용 방법:

"OptimReport.mqh" 파일을 포함 폴더에 복사합니다.

EA의 시작 부분에 다음 줄을 추가합니다.



#include <OptimReport.mqh>