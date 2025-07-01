당사 팬 페이지에 가입하십시오
OnTester() 함수의 "사용자 지정 최대"를 사용하여 자체 공식을 사용하여 EA를 최적화하려는 사람들을 위해 - 제 코드는 이러한 공식을 개발하는 데 도움이 될 것입니다.
최적화를 위한 자신만의 기준을 개발하려면 중요한 거래 지표를 많이 확보하고 이 지표를 도구로 사용하여 공식을 만들어야 합니다.
EA 코드에 내 파일을 포함하면 다음 데이터를 얻을 수 있습니다:
- 수익성;
- 통화 수익;
- 핍 단위 수익;
- 총 수익;
- 총 손실;
- 손실 거래 수;
- 수익이 발생한 거래 수;
- 각 거래에서 얻은 수익의 백분율;
- 하루 수익의 백분율;
- 최대 잔액 감소;
- 밸런스 라인 채널의 폭(포인트);
- 밸런스 라인 채널의 최대 기울기와 최소 기울기의 차이;
- 모든 거래의 평균 드로다운(각 거래의 드로다운 합계를 거래 수로 나눈 값);
- 탄력성(회복 계수);
- 거래당 평균 핍 수.
이전 버전과 달리 여기에서는 모든 지표가 포함된 최적화 결과 표를 HTML 파일로 볼 수 있습니다.
사용 방법:
"OptimReport.mqh" 파일을 포함 폴더에 복사합니다.
EA의 시작 부분에 다음 줄을 추가합니다.
#include <OptimReport.mqh>
OtimReport(1);
OnTick() 함수에 다음 줄을 추가합니다:
OtimReport(2);
포지션 개시 확인 위치에 다음 줄을 추가합니다:
OtimReport(3);
OnTester() 함수에 다음 4줄을 추가합니다.
OtimReport(4); Input_Param="input"; // 이 변수에는 전문가 어드바이저의 입력 매개변수가 포함되어야 합니다. 아래에서 입력 예시를 볼 수 있습니다... if(Crt_HTML) Sort_HTML_Ar(); return(Vigoda);
Input_Param 변수 채우기 예시:
Input_Param="TP_B="+DoubleToString(TP_B,0) +" SL_B="+DoubleToString(SL_B,0) +" GT_B="+DoubleToString(GT_B,0) +" TS_B="+DoubleToString(TS_B,0);
팁:
변수 Lot_Risk는 거래에 사용되는 자금의 비율(증가하는 랏의 경우)이며, EA에서 가져옵니다.
최적화 결과가 포함된 HTML 테이블은 각 에이전트에 대해 개별적으로 저장되며, 에이전트 컴퓨터의 C:\Program Files (x86)\MetaTrader 5\Tester\Agent-127.0.0.0.1-3000\MQL5\Files\ 폴더에 직접 저장됩니다.
제 예제 파일의 공식을 액면 그대로 받아들이지 말고 자신만의 공식을 개발하시기 바랍니다.
제 파일이 도움이 될 뿐입니다.
또한 코드에 심각한 결함이 있거나 누락된 지표를 발견하면 저에게 알려주시면 수정해 드리겠습니다.
최적화 기준의 개발 된 공식에 대한 귀하의 변형을 기꺼이 고려할 것입니다.
추신: 현재 저는 공식 5번을 사용하고 있습니다.
