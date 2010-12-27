Для тех кто хочет оптимизировать советника по своей формуле используя "Custom max" из функции OnTester() - мой код поможет вам разработать такую формулу.

Для того, чтобы начать разрабатывать свой критерий для оптимизации, вам необходимо получить множество важных показателей торговли и использовать эти показатели как инструменты для создания формулы.

Включив мой файл в код вашего советника вы получите следующие данные:

Прибыльность; Прибыль в валюте; Прибыль в пунктах; Общая прибыль; Общий убыток; Кол-во убыточных сделок; Кол-во прибыльных сделок; Процент прибыли с каждой сделки; Процент прибыли в день; Максимальная просадка баланса; Ширина канала линии баланса в пунктах; Разница между максимальным и минимальным градусом наклона канала линии баланса; Средняя просадка всех сделок (сумма просадок каждой сделки, деленная на кол-во сделок); Устойчивость (Фактор восстановления); Среднее кол-во пунктов со сделки.



В отличие от предыдущей версии тут добавлен просмотр таблицы результатов оптимизации со всеми показателями через HTML-файл.

Инструкция:

Скопируйте файл "OptimReport.mqh" в папку Include

Добавьте следующую строку в начало вашего советника



#include <OptimReport.mqh>