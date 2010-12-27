Ставь лайки и следи за новостями
OptimReport v2.15 - библиотека для MetaTrader 5
Для тех кто хочет оптимизировать советника по своей формуле используя "Custom max" из функции OnTester() - мой код поможет вам разработать такую формулу.
Для того, чтобы начать разрабатывать свой критерий для оптимизации, вам необходимо получить множество важных показателей торговли и использовать эти показатели как инструменты для создания формулы.
Включив мой файл в код вашего советника вы получите следующие данные:
- Прибыльность;
- Прибыль в валюте;
- Прибыль в пунктах;
- Общая прибыль;
- Общий убыток;
- Кол-во убыточных сделок;
- Кол-во прибыльных сделок;
- Процент прибыли с каждой сделки;
- Процент прибыли в день;
- Максимальная просадка баланса;
- Ширина канала линии баланса в пунктах;
- Разница между максимальным и минимальным градусом наклона канала линии баланса;
- Средняя просадка всех сделок (сумма просадок каждой сделки, деленная на кол-во сделок);
- Устойчивость (Фактор восстановления);
- Среднее кол-во пунктов со сделки.
В отличие от предыдущей версии тут добавлен просмотр таблицы результатов оптимизации со всеми показателями через HTML-файл.
Инструкция:
Скопируйте файл "OptimReport.mqh" в папку Include
Добавьте следующую строку в начало вашего советника
#include <OptimReport.mqh>
OtimReport(1);
Добавьте следующую строку в функцию OnTick():
OtimReport(2);
Добавьте в места подтверждения открытия позиции следующую строку:
OtimReport(3);
Добавить следующие 4 строки в функцию OnTester()
OtimReport(4); Input_Param="input"; // В этой переменной должны быть входные параметры советника. Пример заполнения увидите ниже... if(Crt_HTML) Sort_HTML_Ar(); return(Vigoda);
Пример заполнения переменной Input_Param:
Input_Param="TP_B="+DoubleToString(TP_B,0) +" SL_B="+DoubleToString(SL_B,0) +" GT_B="+DoubleToString(GT_B,0) +" TS_B="+DoubleToString(TS_B,0);
Советы:
Переменная Lot_Risk, это процент используемых средств для торговли (для растущего лота), и берется из вашего советника.
Обратите внимание, что HTML таблица с показателями результатов оптимизации сохраняется по каждому агенту отдельно, и непосредственно на компьютере агента, в папке примерно такого расположения: С:\Program Files (x86)\MetaTrader 5\Tester\Agent-127.0.0.1-3000\MQL5\Files\
Формулы, представленные мною в файле для примера, прошу не принимать за чистую монету, а разработать что-то свое.
Пусть мой файл вам только поможет в этом.
Также убедительная просьба, если найдете какие-то серьезные недочеты в коде или недостающие показатели, то пишите, корректировки обязательно сделаем.
С удовольствием рассмотрю ваши варианты разработанной формулы критерия оптимизации.
PS: На данный момент использую формулу под номером 5
