Concurso de Painéis Gráficos - expert para MetaTrader 5
4811
Concurso de submissão de Painéis Gráficos.
Código:
O código fonte e sua apresentação está anexado como arquivo do ZIP.
Sugestões:
1) Definindo os níveis de take profit e stop loss pode se simplesmente feito por arrastar a linha azul (suggestedEntryLine). TP e SL é definido automaticamente, dependendo do tipo da ação (Compra ou Venda) e a entrada dos campos de S/L e T/P. Ele pode ser corrigido, arrastando a linha azul mais uma vez, ou simplesmente colocando um novo valor dentro dos campos de S/L ou T/P (clique duas vezes para editar, a tecla Enter para confirmar as alterações).
2) O módulo do indicador MTF utiliza os valores dos tempos gráficos de M1 até MN1. Você pode observar que nem todos os retângulos exibem os valores do indicador quando você executar este módulo em uma nova instalação do MT5. Isto é completamente normal e é devido ao fato de que os dados históricos estão sendo baixados pelo terminal. Depois de toda o histórico ter baixado, módulo exibe todos os valores corretamente e os valores dos indicadores são atualizados em tick a tick (pode servir como leitura do "humor" do mercado).
3) Lista do pontos de interesse a partir de:
- quaisquer linhas horizontais;
- quaisquer níveis de retração de Fibonacci;
- quaisquer pontos de articulação (colocada pelo módulo PIVOT).
Quando você adiciona as linhas adicionais quando o Plano de negociação é aberto, é só pressionar o botão 'Refresh' que a lista preencher com novos objetos.
4) A calculadora Fibonacci lembra linhas em diferentes horizontes de tempo, é fácil alternar entre os períodos de tempo e escolher qual pivô será exibido. A calculadora é baseada em uma calculadora da web disponível em http://www.mypivots.com/calculators/pivot-point-calculator.aspx
5) Por favor veja os vídeos na sessão de demonstração para ver as características principais do painel.
Demos:
https://www.youtube.com/watch?v=1qz8Gb--Y68
https://www.youtube.com/watch?v=ztVCPwnrUlQ
https://www.youtube.com/watch?v=BDzjKK4ixzk
https://www.youtube.com/watch?v=Iv84l6eq6Rk
https://www.youtube.com/watch?v=rQeRAMMqkQ0
Cumprimentos,
Investeo
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/231
