Die Quellcodes und die PPT sind im Anhang erhältlich.





1) Die Take Profit und Stop Loss Levels können durch das Ziehen der blauen Linie (suggestedEntryLine) gesetzt werden. Die Take Profit und Stop Loss Levels werden entsprechend dem Typ der Transaktion (BUY oder SELL) gesetzt und in die S/L und T/P Felder eingetragen. Nach der Bearbeitung von S/L und T/P können die Levels noch einmal modifiziert werden (Doppelklick mit der Maus und Enter drücken, um die Änderungen zu bestätigen).

2) Das Modul des MTF-Indikators verwendet die Werte des Indikators von M1 und MN1, aus diesem Grund werden nicht alle Rechtecke die Werte des Indikators bei mangelnder Historie anzeigen. Das ist in Ordnung und ist dadurch bedingt, dass keine historischen Daten heruntergeladen wurden. Nachdem die ganze Historie heruntergelade wurde, zeigt das Modul die richtigen Werte an, die nach jedem Tick aktualisiert werden (dies kann für die Analyse der "Stimmung" des Marktes genutzt werden).



3) Die Liste der Schlüsselpunkte (Points of Interest list) besteht aus:

jeglichen horizontalen Linien;

jeglichen Fibinacci Ebenen;

jeglichen PIVOT-Ebenen (platziert durch das PIVOT-Modul).

Beim Hinzufügen zusätzlicher Linien im aktiven Modus "Trade Plan" reicht es den "Refresh" Button anzuklicken, um neue Objekte automatisch hinzuzufügen.



4) Bei der Berechnung von Ziel-Levels werden die Werte der Linien auf verschiedenen Zeitrahmen gespeichert. Es ist einfach, zwischen ihnen umzuschalten und den Typ von Pivot-Ebenen auszuwählen. Die Berechnung wird entsprechend dem Web-Kalkulator auf der Webseite http://www.mypivots.com/calculators/pivot-point-calculator.aspx durchgeführt.



Die Hauptfunktionen des Panels sind in Videos demonstriert.





