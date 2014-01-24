图形面板大赛提交。

代码:

源代码以及演示文稿附加在 ZIP 文件。

提示:

1)设置止盈和止损位可以简单地通过拖拽蓝色线完成 (suggestedEntryLine)。TP 和 SL 自动设置依据动作类型 (买或卖) 并且进入到 S/L 和 T/P 字段。它可以通过再次拖动蓝线, 或简单地在 S/L 或 T/P 编辑字段内输入新值 (双击编辑, 回车键确认更改) 进行校正。

2)MTF 指标模块使用的指标值从时间帧 M1 到 MN1。您可能会发现, 当您在新安装的 MT5 上运行此模块, 并非所有的矩形都显示指标值。这是完全正常的, 由于历史数据是由终端下载的事实。在所有历史数据下载之后, 模块才能正确显示所有值, 并且指标值在一个个即时价格到达时更新 (它可以解读为市场的 '情绪')。

3)利息点数列表的建立来自:

任何水平线;

任何斐波那契回撤级数;

任何轴点 (由轴点模块放置)。

当您添加附加的线, 当交易计划开仓, 仅需按 '刷新' 按钮来显示新的对象就足够了。

4)斐波那契计算器记得不同时间帧中的线, 很容易在时间帧之间切换以及选择要显示的轴点。计算器基于网页形式的计算器, 可在这里找到 http://www.mypivots.com/calculators/pivot-point-calculator.aspx

5)请看演示部分的视频获得面板特性。

https://www.youtube.com/watch?v=1qz8Gb--Y68

https://www.youtube.com/watch?v=ztVCPwnrUlQ

https://www.youtube.com/watch?v=BDzjKK4ixzk

https://www.youtube.com/watch?v=Iv84l6eq6Rk

https://www.youtube.com/watch?v=rQeRAMMqkQ0

顺祝商祺,

Investeo