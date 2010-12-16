Панель управления для конкурса "Лучшая панель управления на MQL5".

Код:

Исходные коды и презентация находятся в приложениях.





Примечание:

1) Установка значений уровней Take Profit и Stop Loss может быть произведена перетаскиванием голубой линии (suggestedEntryLine). Уровни Take Profit и Stop Loss устанавливаются автоматически в зависимости от типа действия (BUY или SELL) и заносятся в поля S/L и T/P. Они могут быть модифицированы еще раз после редактирования полей S/L и T/P (дважды кликните по ним мышкой и нажмите клавишу Enter для подтверждения изменений).

2) Модуль индикатора MTF использует значения индикатора с таймфреймов M1 по MN1, поэтому при отсутствии истории не все прямоугольники будут отображать значения индикатора. Это нормально и обусловлено отсутствием загруженных исторических данных. После загрузки всей истории модуль показывает правильные значения, которые обновляются после каждого тика (можно использовать это для анализа "настроения" рынка).



3) Список ключевых точек (Points of Interest list) построен из:

Любых горизонтальных линий;

Любых уровней Фибоначчи;

Любых PIVOT-уровней (размещенных модулем PIVOT).

При добавлении дополнительных линий при активном режиме "Trade Plan" достаточно нажать клавишу "Refresh" для автоматического добавления новых объектов.



4) При расчете целевых уровней запоминаются значения линий на различных таймфреймах, между ними легко переключаться и выбирать тип Pivot уровней. Расчет производится в соответствии с web-калькулятором сайта http://www.mypivots.com/calculators/pivot-point-calculator.aspx

5) Основные функции панели управления продемонстрированы в роликах.





Демонстрационные ролики:





3.

4.





5.