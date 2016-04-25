コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

グラフィックパネルコンテスト - MetaTrader 5のためのエキスパート

ビュー:
1490
評価:
(44)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
内容

グラフィックパネルコンテストの提出。

コード：

ソースコードとプレゼンテーションは、ZIPファイルとして添付されています。

ヒント：

1)テイクプロフィットとストップロスレベルの設定は単純に青い線をドラッグすることによって行うことができます（示唆されたEntryLine）。TPとSLはアクションの種類（売または買）によって自動的に設定されてS/LとT/Pフィールドに入力されます。これは一度青い線をドラッグすることによって、またはS/LまたはT/Pの編集フィールドに新しい値を入力することによって補正することができます（ダブルクリックして編集し、変更を確認するためにEnterキーを押します）。

取引の計画


2)MTFインディケータモジュールは、M1からMN1の時間枠のインディケータ値を使用します。このモジュールを新鮮なMT5のインストールで実行すると、長方形のうちにはインディケータ値を表示しないことが観察できます。これは完全に正常で履歴データが端末によってダウンロードされるという事実によります。 すべての履歴がダウンロードされると、モジュールはすべての値を正しく表示し、インディケータ値はティックごとに更新されます（これは市場の「気配」の読みとして動作することができます）。

3)関心ポイントのリストは、以下から構築されています。

  • 任意の横線
  • 任意のフィボナッチリトレースメントレベル
  • 任意のPIVOTポイント（PIVOTモジュールによる）

トレードプランが開かれたときに行を追加するときには、新しいオブジェクトのリストを取り込むために「Refresh（更新）」ボタンを押すので十分です。

4)フィボナッチ計算機は異なる時間枠でのラインを覚えるので、時間枠を切り替えて表示するピボットを選択することは容易です。この計算機はhttp://www.mypivots.com/calculators/pivot-point-calculator.aspxにあるウェブベースの計算機に基づいています。

5)パネルの主な特徴を見るにはデモセクションのビデオをご覧ください。

デモ：

https://www.youtube.com/watch?v=1qz8Gb--Y68

https://www.youtube.com/watch?v=ztVCPwnrUlQ

https://www.youtube.com/watch?v=BDzjKK4ixzk

https://www.youtube.com/watch?v=Iv84l6eq6Rk

https://www.youtube.com/watch?v=rQeRAMMqkQ0

よろしくお願いします。

Investeo

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/231

