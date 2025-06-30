당사 팬 페이지에 가입하십시오
그래픽 패널 콘테스트 제출.
코드:
소스 코드와 프레젠테이션은 ZIP 파일로 첨부됩니다.
힌트:
1) 테이크프로핏과 스톱로스 레벨 설정은 파란색 선(suggestedEntryLine)을 드래그하여 간단하게 설정할 수 있습니다. 액션 유형(매수 또는 매도)에 따라 자동으로 설정되어 S/L, T/P 필드에 입력됩니다. 파란색 선을 한 번 더 드래그하거나 S/L 또는 T/P 편집 필드에 새 값을 입력하여 수정할 수 있습니다(더블 클릭하여 편집, Enter 키로 변경 확인).
2) MTF 표시기 모듈은 M1~MN1 기간의 표시기 값을 사용합니다. MT5를 새로 설치할 때 이 모듈을 실행하면 모든 사각형에 인디케이터 값이 표시되지 않을 수 있습니다. 이는 완전히 정상적인 현상이며, 터미널에서 기록 데이터를 다운로드하기 때문입니다. 모든 내역이 다운로드되면 모듈은 모든 값을 올바르게 표시하고 표시기 값은 틱 단위로 업데이트됩니다 (이는 시장의 '분위기'를 읽는 역할을 할 수 있습니다).
3) 관심 종목 목록은 다음에서 작성됩니다:
- 모든 수평선;
- 모든 피보나치 되돌림 레벨;
- 모든 피벗 포인트(피벗 모듈에 의해 설정됨).
트레이딩 플랜을 열었을 때 추가 라인을 추가할 때 '새로 고침' 버튼을 눌러 새 개체로 목록을 채우면 됩니다.
4) 피보나치 계산기는 다른 시간대의 라인을 기억하므로 시간대를 쉽게 전환하고 표시 할 피벗을 선택할 수 있습니다. 이 계산기는 http://www.mypivots.com/calculators/pivot-point-calculator.aspx 에서 제공되는 웹 기반 계산기를 기반으로 합니다.
5) 패널의 주요 기능을 보려면 데모 섹션의 동영상을 참조하세요.
데모
https://www.youtube.com/watch?v=1qz8Gb--Y68
https://www.youtube.com/watch?v=ztVCPwnrUlQ
https://www.youtube.com/watch?v=BDzjKK4ixzk
https://www.youtube.com/watch?v=Iv84l6eq6Rk
https://www.youtube.com/watch?v=rQeRAMMqkQ0
트레이딩 도우미 메타트레이더 보조지표 - 세 가지 표준 지표를 기반으로 하는 다중 차트주기 보조지표입니다: 스토캐스틱 오실레이터, RSI(상대강도지수), CCI(원자재 채널 지수). M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1 차트주기에 대한 현재 추세 방향을 표시합니다. 이러한 지표를 따라가면 모든 중요한 주기에 걸쳐 추세를 명확하게 파악할 수 있습니다. 이 지표를 어느 차트주기에 적용하든 상관없습니다. 이 인디케이터는 MT4 및 MT5용으로 다운로드할 수 있습니다.Smart Trend Follower
이 EA는 이동평균 및 스토캐스틱 오실레이터 지표의 신호를 사용하여 시장 추세를 자동으로 따르도록 설계되었습니다. EA는 MA 크로스오버를 활용해 매수 및 매도 신호를 감지하고 스토캐스틱으로 추세를 확인합니다. 또한 EA는 추세장에서 트레이딩 효과를 높이기 위해 이익실현, 손절, 로트 크기 2배 설정 등 자동 포지션 관리 기능이 포함되어 있습니다.
MT5 트레이더를 위한 수동 트레이딩의 일상적인 작업을 수행하는 시스템입니다. 클릭 한 번으로 거래.TradeXpert
