그래픽 패널 콘테스트 제출.

코드:

소스 코드와 프레젠테이션은 ZIP 파일로 첨부됩니다.

힌트:

1) 테이크프로핏과 스톱로스 레벨 설정은 파란색 선(suggestedEntryLine)을 드래그하여 간단하게 설정할 수 있습니다. 액션 유형(매수 또는 매도)에 따라 자동으로 설정되어 S/L, T/P 필드에 입력됩니다. 파란색 선을 한 번 더 드래그하거나 S/L 또는 T/P 편집 필드에 새 값을 입력하여 수정할 수 있습니다(더블 클릭하여 편집, Enter 키로 변경 확인).

2) MTF 표시기 모듈은 M1~MN1 기간의 표시기 값을 사용합니다. MT5를 새로 설치할 때 이 모듈을 실행하면 모든 사각형에 인디케이터 값이 표시되지 않을 수 있습니다. 이는 완전히 정상적인 현상이며, 터미널에서 기록 데이터를 다운로드하기 때문입니다. 모든 내역이 다운로드되면 모듈은 모든 값을 올바르게 표시하고 표시기 값은 틱 단위로 업데이트됩니다 (이는 시장의 '분위기'를 읽는 역할을 할 수 있습니다).

3) 관심 종목 목록은 다음에서 작성됩니다:

모든 수평선;

모든 피보나치 되돌림 레벨;

모든 피벗 포인트(피벗 모듈에 의해 설정됨).

트레이딩 플랜을 열었을 때 추가 라인을 추가할 때 '새로 고침' 버튼을 눌러 새 개체로 목록을 채우면 됩니다.

4) 피보나치 계산기는 다른 시간대의 라인을 기억하므로 시간대를 쉽게 전환하고 표시 할 피벗을 선택할 수 있습니다. 이 계산기는 http://www.mypivots.com/calculators/pivot-point-calculator.aspx 에서 제공되는 웹 기반 계산기를 기반으로 합니다.

5) 패널의 주요 기능을 보려면 데모 섹션의 동영상을 참조하세요.

데모

https://www.youtube.com/watch?v=1qz8Gb--Y68

https://www.youtube.com/watch?v=ztVCPwnrUlQ

https://www.youtube.com/watch?v=BDzjKK4ixzk

https://www.youtube.com/watch?v=Iv84l6eq6Rk

https://www.youtube.com/watch?v=rQeRAMMqkQ0

1.





2.





3.





4.





;5.

최고의 안부,

Investeo