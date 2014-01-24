请观看如何免费下载自动交易
该面板可用于手工交易, 日内剥头皮等等。该面板设计用来剥头皮。
它看上去像以下这样:
图例 1. 控制面板
顶面板:
- 标题及版本;
- GMT 时间;
- 本地时间;
左面板:
- 交易量 是总和值, 在面板中选择。它允许您快速精确设置交易量。它允许您快速精确设置期望的交易量。该值可以在 EA 输入参数中定义 (至多 9 个值);
- 买/卖按钮 - 用来开多单/空单. 仓位交易量显示在买按钮之下。
右面板:
- 平所有仓位, 在当前价位平所有持仓;
- 亏损终止, 设置止损位防止破位, 在输入参数中定义;
- 反转, 反转已开仓位;
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/222
