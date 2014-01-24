代码库部分
EA

参赛控制面板 - MetaTrader 5EA

该面板可用于手工交易, 日内剥头皮等等。该面板设计用来剥头皮。

它看上去像以下这样:

控制面板

图例 1. 控制面板

顶面板:

  • 标题及版本;
  • GMT 时间;
  • 本地时间;

左面板:

  • 交易量 是总和值, 在面板中选择。它允许您快速精确设置交易量。它允许您快速精确设置期望的交易量。该值可以在 EA 输入参数中定义 (至多 9 个值);
  • 买/卖按钮 - 用来开多单/空单. 仓位交易量显示在买按钮之下。

右面板:

  • 平所有仓位, 在当前价位平所有持仓;
  • 亏损终止, 设置止损位防止破位, 在输入参数中定义;
  • 反转, 反转已开仓位;

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/222

