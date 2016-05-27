CodeBaseKategorien
Bedienfeld für den Wettbewerb - Experte für den MetaTrader 5

Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Ein Bedienfeld für manuellen Handel, Intraday-Scalping usw. - nur das, was man wirklich braucht, und nichts, was den Trader ablenken könnte - die wichtigsten Funktionen und schnelle Steuerung, alles was man für Scalping braucht.

Das Bedienfeld sieht folgendermaßen aus:

Control Panel

Abb.1 Bedienfeld

Das Panel besteht aus drei Teilen:

Das obere Panel:

  • Überschrift - Name und Version des Panels;
  • GMT-Zeit;
  • lokale Zeit des Computers;

Das linke Panel:

  • Verwaltung der Lot-Größe - Summe der Werte im Trading Panel. Auf diese Weise kann man sehr schnell und fehlerlos das notwendige Volumen setzen. Die Werte können in den Eingabeparametern des Expert Advisors gesetzt werden. Max. können neuen Werte gesetzt werden;
  • BUY / SELL Buttons - Eröffnen einer Long/Short Position. Das Volumen der Position wird zwischen den Buttons angezeigt;

Das rechte Panel:

  • Close ALL, schließt die offene Position zum aktuellen Preis;
  • Loss Break, Stoploss für Even Break Level, wird in den Eingabeparametern des Experten gesetzt;
  • Reverse, kehrt die offene Position um;

