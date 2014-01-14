CodeBaseSecciones
Scripts

Historico del TRADE - script para MetaTrader 5

Iurii Tokman | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
1391
Ranking:
(36)
Publicado:
Actualizado:
Descripcion:

El script permite colocar el histórico de operaciones en la tabla usando los objetos gráficos.

Operaciones en el gráfico

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/243

