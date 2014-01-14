Panel diseñado para el Concurso "Mejor Panel Gráfico en MQL5". Este panel gráfico permite automatizar el trading manual. Tiene numerosas funciones, incluyendo la construcción visual de estrategias de trading.

El Panel de Control MCM ofrece una soución al trading multidivisa en MetaTrader 5.

eInTradePanel es un panel para el trading manual, tiene algunas funciones útiles. Utiliza un espacio mínimo en el gráfico.

El panel simplifica el trading manual y trailing de la posición abierta.