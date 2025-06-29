거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
수동 트레이딩, 장중 스캘핑 등을 위한 제어판. - 불필요하거나 트레이더의 주의를 산만하게 하는 것은 없으며 스캘핑에 필요한 가장 필요한 기능과 운영 제어 기능만 있습니다.
다음과 같이 표시됩니다:
그림 1 제어판
세 부분으로 나뉩니다:
- 패널 제목 - 패널 이름 및 버전
- GMT 시간;
- 컴퓨터의 현지 시간;
왼쪽 하단 부분:
- 거래 랏 크기 제어 - 다이얼한 필드의 값 합계에서 입력합니다. 이 옵션을 사용하면 필요한 작업량을 빠르고 정확하게 설정할 수 있습니다. 설정 필드의 값은 무엇이든 가능하며 Expert Advisor의 외부 설정에서 설정할 수 있습니다. 최대 9개의 값을 설정할 수 있습니다;
- 매수/매도 버튼 - 매수/매도 포지션을 개시합니다. 오픈할 포지션의 크기는 버튼 사이에 표시되며 설정 필드에서 설정할 수 있습니다;
오른쪽 하단:
- 포지션 청산버튼 - 모두 청산, 현재 가격으로 오픈 포지션을 청산합니다;
- 손절매 중단 버튼 - 손절매 중단, 손절매중단 값은 Expert Advisor의 외부 설정에서 포인트 단위로 설정됩니다;
- 반전버튼 - 반전, 현재 포지션이 닫히고 반대 방향으로 설정된 필드에 지정된 거래량으로 포지션이 열립니다;
