Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Painel de Controle para o Concurso - expert para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 3864
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O Painel de Contrle pode ser usado para negociação manual, scalping intradiário, etc. O painel foi projetado para scalping.
Parece como se segue:
Figura 1. Painel de Controle
Painel superior
- Título e versão;
- Hora GMT;
- Hora local;
Painel esquerdo:
- Volume de negociação é a soma de valores selecionados no painel de negociação. Ele permite que você defina o volume de negociação de forma rápida e precisa. Ele permite que você rapidamente defina o volume de negociação desejado de forma precisa. Os valores podem ser definidos nos parâmetros de entrada do Expert Advisor (até 9 valores);
- Botões Buy/Sell - para abrir posições de compra / venda. O volume da posição é mostrado abaixo do botão Buy.
Painel direito:
- Close ALL, fecha todas as posições em aberto no preço atual;
- Loss Break, define Stop Loss para o nível de rompimento, definido nos parâmetros de entrada;
- Reverse, inverte a posição em aberto;
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/222
eInTradePanel
O eInTradePanel é um painel de negociação manual, ele possui algumas funções úteis. Ele precisa de um espaço mínimo no gráfico.Histórico de negociações
Este script permite que você coloque o histórico de negociações no gráfico utilizando os objetos gráficos.
TradeXpert
Control panel for the MQL5 Best Graphic Panel Contest.Exp5-VirtualTradePad para mt5 v 4 (versão Concurso)
Este Expert Advisor irá simplificar as negociações manuais. Ele suporta as negociações por um clique.