O Painel de Contrle pode ser usado para negociação manual, scalping intradiário, etc. O painel foi projetado para scalping.



Parece como se segue:

Figura 1. Painel de Controle

Painel superior

Título e versão;

Hora GMT;

Hora local;

Painel esquerdo:

é a soma de valores selecionados no painel de negociação. Ele permite que você defina o volume de negociação de forma rápida e precisa. Ele permite que você rapidamente defina o volume de negociação desejado de forma precisa. Os valores podem ser definidos nos parâmetros de entrada do Expert Advisor (até 9 valores); Botões Buy/Sell - para abrir posições de compra / venda. O volume da posição é mostrado abaixo do botão Buy.

Painel direito: