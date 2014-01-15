CodeBaseSeções
Experts

Painel de Controle para o Concurso - expert para MetaTrader 5

Dmitriy Skub
controlpanel.zip (18.42 KB)
controlpanel.zip (18.42 KB)
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O Painel de Contrle pode ser usado para negociação manual, scalping intradiário, etc. O painel foi projetado para scalping.

Parece como se segue:

Painel de Controle

Figura 1. Painel de Controle

Painel superior

  • Título e versão;
  • Hora GMT;
  • Hora local;

Painel esquerdo:

  • Volume de negociação é a soma de valores selecionados no painel de negociação. Ele permite que você defina o volume de negociação de forma rápida e precisa. Ele permite que você rapidamente defina o volume de negociação desejado de forma precisa. Os valores podem ser definidos nos parâmetros de entrada do Expert Advisor (até 9 valores);
  • Botões Buy/Sell - para abrir posições de compra / venda. O volume da posição é mostrado abaixo do botão Buy.

Painel direito:

  • Close ALL, fecha todas as posições em aberto no preço atual;
  • Loss Break, define Stop Loss para o nível de rompimento, definido nos parâmetros de entrada;
  • Reverse, inverte a posição em aberto;

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/222

