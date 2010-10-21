Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
PricePointer, RoundNumberMarker, PeriodSeparator + шаблон - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 12685
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Этот набор из трех индикаторов предназначен для удобства работы с графиком. Лучше использовать их вместо стандартной опции показа сетки ("Свойства графика"->"Показывать сетку"). Шаблон для быстрой загрузки всех трех индикаторов прилагается. Особенно полезны эти индикаторы при ручной торговле, хотя возможно некоторые идеи будут полезны и для автоматической.
Идея индикаторов заключается в том, что при установке целей (TP и SL) люди склонны использовать круглые числа (50/100/500/1000 пунктов) а также значения исторических максимумов и минимумов. Как следствие, эти ценовые уровни могут стать уровнями поддержки и сопротивления. При помощи этих индикаторов можно увидеть моменты, когда цена находится близко к этим уровням.
При загрузке индикаторов дайте терминалу время для обновления исторических данных для текущего графика и получения данных месячного графика. Набор цветов по умолчанию оптимизирован для использования на черном фоне.
ClearView_PricePointer: Показывает цены Bid/Ask на графике с цветовой индикацией на уровнях, кратных 500/1000 pips, дневных и исторических максимумах/минимумах. Формат цены: bid/ask/spread/tick-time
Входные параметры:
- InpPrintHighLow=false; // При загрузке показывать информацию о High/Low
- InpManualAbsHigh=0.0; // Задать исторический максимум (0=использовать месячный)
- InpManualAbsLow=0.0; // Задать исторический минимум (0=использовать месячный)
- InpShowBidLine=true; // Показывать линию Bid
- InpShowAskLine=true; // Показывать линию Ask
- InpShowRayLeft=false; // Раширить луч цены налево
- InpPriceLineColor=C'14,72,131'; // Цвет линии Bid/Ask по умолчанию
- InpProximity_500_1000=55; // За сколько пунктов начать предупреждать о ценах, кратных 500/1000 пунктам
- InpMarker_500_1000=C'139,18,139'; // Цвет предупреждения маркера 500/1000
- InpProximity_DailyHighLow=10; // За сколько пунктов начать предупреждать о ценах, близких к дневным High/low
- InpMarker_DailyHighLow=DodgerBlue; // Цвет предупреждения маркера дневных High/low
- InpProximity_ChartHighLow=55; // За сколько пунктов предупреждать о уровнях high/low графика
- InpMarker_ChartHighLow=Gold; // Цвет вывода уровней High/low графика
- InpProximity_AbsHighLow=55; // За сколько пунктов начать предупреждать об исторических high/low
- InpMarker_AbsHighLow=White; // Цвет исторических high/low
- InpShowBidAsk=true; // Показывать цены Bid/Ask
- InpBidAskColor=DodgerBlue; // Цвет цен Bid/Ask
- InpLastDigitkColor=DimGray; // Цвет последней цифры
- InpChangeLastDigitColor=false; // Показывать последнюю цифру другим цветом
- InpBidAskSeparator="/"; // Символ-разделитель Bid/Ask
- InpSeparatorColor=DimGray; // Цвет разделителя Bid/Ask
- InpShowClock=true; // Показывать время последнего тика
- InpTimeColor=DimGray; // Цвет времени
- InpBaseCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Угол вывода Bid/Ask и времени
- InpDrawAsBackground=false; // Рисовать объекты на заднем фоне
- InpWindowIdx=0; // Подокно для Bid/Ask и часов (0=главное)
- Примечание: При использовании ClearView_PricePointer лучше сдвинуть график влево (опция "Смещение графика" включена)
ClearView_RoundNumberMarker: Рисует горизонтальные линии через каждые 50/100/500/1000 пунктов, на исторических максимумах/минимумах графика.
Входные параметры:
- InpPrintHighLow=false; // Выводить информацию о high/low при загрузке индикатора
- InpManualAbsHigh=0.0; // Исторический high (0=использовать месячный график)
- InpManualAbsLow=0.0; // Исторический low (0=использовать месячный график)
- InpResetDelayTime=PERIOD_D1; // Период обновления high/low
- InpUseBrightColors=true; // Использовать яркие цвета
- InpDrawAsBackground=true; // Рисовать линии на фоне
- InpMaxTF_1000=PERIOD_MN1; // Показывать линии через 1000 пунктов до таймфрейма
- InpMarker_1000=C'70,10,70'; // Цвет линий 1000 пунктов
- InpMarker_1000_Brt=C'140,20,140'; // Цвет линий 1000 пунктов (яркий)
- InpMaxTF_500=PERIOD_D1; // Показывать линии через 500 пунктов до таймфрейма
- InpMarker_500=C'70,10,70'; // Цвет линий 500 пунктов
- InpMarker_500_Brt=C'140,20,140'; // Цвет линий 500 пунктов (яркий)
- InpMaxTF_100=PERIOD_H4; // Показывать линии через 100 пунктов до таймфрейма
- InpMarker_100=C'8,45,8'; // Цвет линий 100 пунктов
- InpMarker_100_Brt=C'16,90,16'; // Цвет линий 100 пунктов (яркий))
- InpMaxTF_50=PERIOD_H1; // Показывать линии через 50 пунктов до таймфрейма
- InpMarker_50=C'0,25,50'; // Цвет линий 50 пунктов
- InpMarker_50_Brt=C'0,50,100'; // Цвет линий 50 пунктов (яркий)
- InpMarker_ChartHigh=C'125,105,0'; // Цвет наибольшей цены графика
- InpMarker_ChartHigh_Brt=C'250,210,0'; // Цвет наибольшей цены графика (яркий)
- InpMarker_ChartLow=C'125,105,0'; // Цвет наименьшей цены графика
- InpMarker_ChartLow_Brt=C'250,210,0'; // Цвет наименьшей цены графика (яркий)
- InpMarker_AbsHigh=C'127,127,127'; // Цвет исторического максимума
- InpMarker_AbsHigh_Brt=White; // Цвет исторического максимума (яркий)
- InpMarker_AbsLow=C'127,127,127'; // Цвет исторического минимума
- InpMarker_AbsLow_Brt=White; // Цвет исторического минимума (яркий)
ClearView_PeriodSeparator: Разделитель периодов для дней, недель, месяцев и выделения сессий по заданным временам начала/окончание.
Входные параметры:
- InpMaxBars=2500; // Количество баров, для которых показывать разделители (0=ALL)
- InpUseBrightColors=true; // Использовать яркие цвета
- InpDrawAsBackground=true; // Рисовать линии как фон
- InpShowSessionSeparator=true; // Показывать разделители сессий (начало/окончание)
- InpMaxTF_Session=PERIOD_M30; // Показывать разделитель сессий до таймфрейма
- InpSessionStartTime=9; // Час начала сессии (0-23)
- InpShiftStartMins=0; // Минуты начала сессии
- InpSessionEndTime=18; // Час окончания сессии (0-23)
- InpShiftEndMins=0; // Минуты окончания сессии
- InpSessionStartColor=C'10,50,10'; // Цвет начала сессии
- InpSessionStartColorBright=C'20,100,20'; // Цвет начала сессии (яркий)
- InpSessionEndColor=C'50,10,10'; // Цвет окончания сессии
- InpSessionEndColorBright=C'100,20,20'; // Цвет окончания сессии (яркий)
- InpShowDailySeparator=true; // Показывать разделитель между днями
- InpMaxTF_Daily=PERIOD_H4; // Показывать дневной разделитель до этого таймфрейма
- InpDailyColor=C'0,33,66'; // Цвет начала нового дня
- InpDailyColorBright=C'0,66,132'; // Цвет начала нового дня (яркий)
- InpShowWeeklySeparator=true; // Показывать разделитель недель
- InpMaxTF_Weekly=PERIOD_H12; // Показывать недельный разделитель до этого таймфрейма
- InpWeeklyColor=C'66,0,66'; // Цвет начала новой недели
- InpWeeklyColorBright=C'132,0,132'; // Цвет начала новой недели (яркий)
- InpShowMonthlySeparator=true; // Показывать разделитель между месяцами
- InpMaxTF_Monthly=PERIOD_D1; // Показывать разделитель до этого таймфрейма
- InpMonthlyColor=C'66,66,0'; // Цвет начала нового месяца
- InpMonthlyColorBright=C'132,132,0'; // Цвет начала нового месяца (яркий)
- InpShowYearlySeparator=true; // Показывать разделители между годами
- InpYearlyColor=C'66,33,0'; // Цвет начала нового года
- InpYearlyColorBright=C'132,66,0'; // Цвет начала нового года (яркий)
ClearView_ChartTemplate: a template to quickly load the three indicators above.
- NOTE: The template looks for the indicators in the default folder /MQL5/Indicators
Приведенные ниже картинки иллюстрируют работу индикаторов (цвета несколько различаются, поскольку они были оптимизированы под черный фон).
ClearView_PricePointer>
ClearView_RoundNumberMarker
ClearView_PeriodSeparator
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/203
Отображение истории сделок на графике.s-LastPinkEventDate
Начиная с билда 334 в клиентский терминал MetaTrader 5 добавлено отображение экономических новостей при помощи специальных графических объектов (OBJ_EVENT). Скрипт выводит дату и время последнего экономического события, отмеченного розовым цветом.
Адаптивное cкользящее cреднее c линиями Боллинджера.Мультивалютный обработчик тиков OnTickMarketWatch
В стандартной поставке терминала есть одновалютный обработчик тиков OnTick(). Здесь предлагается вариант многовалютного обработчика тиков.