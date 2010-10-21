CodeBaseРазделы
в карман
PricePointer, RoundNumberMarker, PeriodSeparator + шаблон - индикатор для MetaTrader 5

Этот набор из трех индикаторов предназначен для удобства работы с графиком. Лучше использовать их вместо стандартной опции показа сетки ("Свойства графика"->"Показывать сетку"). Шаблон для быстрой загрузки всех трех индикаторов прилагается. Особенно полезны эти индикаторы при ручной торговле, хотя возможно некоторые идеи будут полезны и для автоматической.

Идея индикаторов заключается в том, что при установке целей (TP и SL) люди склонны использовать круглые числа (50/100/500/1000 пунктов) а также значения исторических максимумов и минимумов. Как следствие, эти ценовые уровни могут стать уровнями поддержки и сопротивления. При помощи этих индикаторов можно увидеть моменты, когда цена находится близко к этим уровням.

При загрузке индикаторов дайте терминалу время для обновления исторических данных для текущего графика и получения данных месячного графика. Набор цветов по умолчанию оптимизирован для использования на черном фоне.

ClearView_PricePointer: Показывает цены Bid/Ask на графике с цветовой индикацией на уровнях, кратных 500/1000 pips, дневных и исторических максимумах/минимумах.  Формат цены: bid/ask/spread/tick-time

Входные параметры:

  • InpPrintHighLow=false;                          // При загрузке показывать информацию о High/Low
  • InpManualAbsHigh=0.0;                         // Задать исторический максимум (0=использовать месячный)
  • InpManualAbsLow=0.0;                         // Задать исторический минимум (0=использовать месячный)
  • InpShowBidLine=true;                           // Показывать линию Bid
  • InpShowAskLine=true;                          // Показывать линию Ask
  • InpShowRayLeft=false;                          // Раширить луч цены налево
  • InpPriceLineColor=C'14,72,131';             // Цвет линии Bid/Ask по умолчанию
  • InpProximity_500_1000=55;                   // За сколько пунктов начать предупреждать о ценах, кратных 500/1000 пунктам
  • InpMarker_500_1000=C'139,18,139';      // Цвет предупреждения маркера 500/1000
  • InpProximity_DailyHighLow=10;              // За сколько пунктов начать предупреждать о ценах, близких к дневным High/low
  • InpMarker_DailyHighLow=DodgerBlue;    // Цвет предупреждения маркера дневных High/low
  • InpProximity_ChartHighLow=55;             // За сколько пунктов предупреждать о уровнях high/low графика
  • InpMarker_ChartHighLow=Gold;             // Цвет вывода уровней High/low графика
  • InpProximity_AbsHighLow=55;               // За сколько пунктов начать предупреждать об исторических high/low
  • InpMarker_AbsHighLow=White;              // Цвет исторических high/low
  • InpShowBidAsk=true;                            // Показывать цены Bid/Ask
  • InpBidAskColor=DodgerBlue;                  // Цвет цен Bid/Ask
  • InpLastDigitkColor=DimGray;                  // Цвет последней цифры
  • InpChangeLastDigitColor=false;              // Показывать последнюю цифру другим цветом
  • InpBidAskSeparator="/";                        // Символ-разделитель Bid/Ask
  • InpSeparatorColor=DimGray;                  // Цвет разделителя Bid/Ask
  • InpShowClock=true;                               // Показывать время последнего тика
  • InpTimeColor=DimGray;                         // Цвет времени
  • InpBaseCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Угол вывода Bid/Ask и времени
  • InpDrawAsBackground=false;                 // Рисовать объекты на заднем фоне
  • InpWindowIdx=0;                                  // Подокно для Bid/Ask и часов (0=главное)
  • Примечание: При использовании ClearView_PricePointer лучше сдвинуть график влево  (опция "Смещение графика" включена)

ClearView_RoundNumberMarker: Рисует горизонтальные линии через каждые 50/100/500/1000 пунктов, на исторических максимумах/минимумах графика.

Входные параметры:

  • InpPrintHighLow=false;                            // Выводить информацию о high/low при загрузке индикатора
  • InpManualAbsHigh=0.0;                           // Исторический high (0=использовать месячный график)
  • InpManualAbsLow=0.0;                            // Исторический low (0=использовать месячный график)
  • InpResetDelayTime=PERIOD_D1;              // Период обновления high/low
  • InpUseBrightColors=true;                         // Использовать яркие цвета
  • InpDrawAsBackground=true;                    // Рисовать линии на фоне
  • InpMaxTF_1000=PERIOD_MN1;                // Показывать линии через 1000 пунктов до таймфрейма
  • InpMarker_1000=C'70,10,70';                  // Цвет линий 1000 пунктов
  • InpMarker_1000_Brt=C'140,20,140';         // Цвет линий 1000 пунктов (яркий)
  • InpMaxTF_500=PERIOD_D1;                    // Показывать линии через 500 пунктов до таймфрейма
  • InpMarker_500=C'70,10,70';                    // Цвет линий 500 пунктов
  • InpMarker_500_Brt=C'140,20,140';          // Цвет линий 500 пунктов (яркий)
  • InpMaxTF_100=PERIOD_H4;                    // Показывать линии через 100 пунктов до таймфрейма
  • InpMarker_100=C'8,45,8';                       // Цвет линий 100 пунктов
  • InpMarker_100_Brt=C'16,90,16';              // Цвет линий 100 пунктов (яркий))
  • InpMaxTF_50=PERIOD_H1;                      // Показывать линии через 50 пунктов до таймфрейма
  • InpMarker_50=C'0,25,50';                       // Цвет линий 50 пунктов
  • InpMarker_50_Brt=C'0,50,100';                // Цвет линий 50 пунктов (яркий)
  • InpMarker_ChartHigh=C'125,105,0';          // Цвет наибольшей цены графика
  • InpMarker_ChartHigh_Brt=C'250,210,0';    // Цвет наибольшей цены графика (яркий)
  • InpMarker_ChartLow=C'125,105,0';          // Цвет наименьшей цены графика
  • InpMarker_ChartLow_Brt=C'250,210,0';    // Цвет наименьшей цены графика (яркий)
  • InpMarker_AbsHigh=C'127,127,127';        // Цвет исторического максимума
  • InpMarker_AbsHigh_Brt=White;               // Цвет исторического максимума (яркий)
  • InpMarker_AbsLow=C'127,127,127';        // Цвет исторического минимума
  • InpMarker_AbsLow_Brt=White;               // Цвет исторического минимума (яркий)

ClearView_PeriodSeparator: Разделитель периодов для дней, недель, месяцев и выделения сессий по заданным временам начала/окончание.

Входные параметры:

  • InpMaxBars=2500;                                  // Количество баров, для которых показывать разделители (0=ALL)
  • InpUseBrightColors=true;                         // Использовать яркие цвета
  • InpDrawAsBackground=true;                    // Рисовать линии как фон
  • InpShowSessionSeparator=true;              // Показывать разделители сессий (начало/окончание)
  • InpMaxTF_Session=PERIOD_M30;            // Показывать разделитель сессий до таймфрейма
  • InpSessionStartTime=9;                          // Час начала сессии (0-23)
  • InpShiftStartMins=0;                               // Минуты начала сессии
  • InpSessionEndTime=18;                          // Час окончания сессии (0-23)
  • InpShiftEndMins=0;                                 // Минуты окончания сессии
  • InpSessionStartColor=C'10,50,10';            // Цвет начала сессии
  • InpSessionStartColorBright=C'20,100,20';  // Цвет начала сессии (яркий)
  • InpSessionEndColor=C'50,10,10';              // Цвет окончания сессии
  • InpSessionEndColorBright=C'100,20,20';    // Цвет окончания сессии (яркий)
  • InpShowDailySeparator=true;                   // Показывать разделитель между днями
  • InpMaxTF_Daily=PERIOD_H4;                   // Показывать дневной разделитель до этого таймфрейма
  • InpDailyColor=C'0,33,66';                         // Цвет начала нового дня
  • InpDailyColorBright=C'0,66,132';               // Цвет начала нового дня (яркий)
  • InpShowWeeklySeparator=true;               // Показывать разделитель недель
  • InpMaxTF_Weekly=PERIOD_H12;              // Показывать недельный разделитель до этого таймфрейма
  • InpWeeklyColor=C'66,0,66';                      // Цвет начала новой недели
  • InpWeeklyColorBright=C'132,0,132';          // Цвет начала новой недели (яркий)
  • InpShowMonthlySeparator=true;               // Показывать разделитель между месяцами
  • InpMaxTF_Monthly=PERIOD_D1;               // Показывать разделитель до этого таймфрейма
  • InpMonthlyColor=C'66,66,0';                     // Цвет начала нового месяца
  • InpMonthlyColorBright=C'132,132,0';         // Цвет начала нового месяца (яркий)
  • InpShowYearlySeparator=true;                 // Показывать разделители между годами
  • InpYearlyColor=C'66,33,0';                       // Цвет начала нового года
  • InpYearlyColorBright=C'132,66,0';             // Цвет начала нового года (яркий)

ClearView_ChartTemplate: a template to quickly load the three indicators above.

  • NOTE: The template looks for the indicators in the default folder /MQL5/Indicators

Приведенные ниже картинки иллюстрируют работу индикаторов (цвета несколько различаются, поскольку они были оптимизированы под черный фон).

ClearView_PricePointer>

ClearView_PricePointer



ClearView_RoundNumberMarker

ClearView_RoundNumberMarker

ClearView_RoundNumberMarker


ClearView_PeriodSeparator

ClearView_PeriodSeparator

ClearView_PeriodSeparator

