Этот набор из трех индикаторов предназначен для удобства работы с графиком. Лучше использовать их вместо стандартной опции показа сетки ("Свойства графика"->"Показывать сетку"). Шаблон для быстрой загрузки всех трех индикаторов прилагается. Особенно полезны эти индикаторы при ручной торговле, хотя возможно некоторые идеи будут полезны и для автоматической.



Идея индикаторов заключается в том, что при установке целей (TP и SL) люди склонны использовать круглые числа (50/100/500/1000 пунктов) а также значения исторических максимумов и минимумов. Как следствие, эти ценовые уровни могут стать уровнями поддержки и сопротивления. При помощи этих индикаторов можно увидеть моменты, когда цена находится близко к этим уровням.



При загрузке индикаторов дайте терминалу время для обновления исторических данных для текущего графика и получения данных месячного графика. Набор цветов по умолчанию оптимизирован для использования на черном фоне.



ClearView_PricePointer: Показывает цены Bid/Ask на графике с цветовой индикацией на уровнях, кратных 500/1000 pips, дневных и исторических максимумах/минимумах. Формат цены: bid/ask/spread/tick-time

Входные параметры:

InpPrintHighLow=false; // При загрузке показывать информацию о High/Low

InpManualAbsHigh=0.0; // Задать исторический максимум (0=использовать месячный)

InpManualAbsLow=0.0; // Задать исторический минимум (0=использовать месячный)

InpShowBidLine=true; // Показывать линию Bid

InpShowAskLine=true; // Показывать линию Ask

InpShowRayLeft=false; // Раширить луч цены налево

InpPriceLineColor=C'14,72,131'; // Цвет линии Bid/Ask по умолчанию

InpProximity_500_1000=55; // За сколько пунктов начать предупреждать о ценах, кратных 500/1000 пунктам

InpMarker_500_1000=C'139,18,139'; // Цвет предупреждения маркера 500/1000

InpProximity_DailyHighLow=10; // За сколько пунктов начать предупреждать о ценах, близких к дневным High/low

InpMarker_DailyHighLow=DodgerBlue; // Цвет предупреждения маркера дневных High/low

InpProximity_ChartHighLow=55; // За сколько пунктов предупреждать о уровнях high/low графика

InpMarker_ChartHighLow=Gold; // Цвет вывода уровней High/low графика

InpProximity_AbsHighLow=55; // За сколько пунктов начать предупреждать об исторических high/low

InpMarker_AbsHighLow=White; // Цвет исторических high/low

InpShowBidAsk=true; // Показывать цены Bid/Ask

InpBidAskColor=DodgerBlue; // Цвет цен Bid/Ask

InpLastDigitkColor=DimGray; // Цвет последней цифры

InpChangeLastDigitColor=false; // Показывать последнюю цифру другим цветом

InpBidAskSeparator="/"; // Символ-разделитель Bid/Ask

InpSeparatorColor=DimGray; // Цвет разделителя Bid/Ask

InpShowClock=true; // Показывать время последнего тика

InpTimeColor=DimGray; // Цвет времени

InpBaseCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Угол вывода Bid/Ask и времени

InpDrawAsBackground=false; // Рисовать объекты на заднем фоне

InpWindowIdx=0; // Подокно для Bid/Ask и часов (0=главное)

Примечание: При использовании ClearView_PricePointer лучше сдвинуть график влево (опция "Смещение графика" включена)



ClearView_RoundNumberMarker: Рисует горизонтальные линии через каждые 50/100/500/1000 пунктов, на исторических максимумах/минимумах графика.

Входные параметры:

InpPrintHighLow=false; // Выводить информацию о high/low при загрузке индикатора

InpManualAbsHigh=0.0; // Исторический high (0=использовать месячный график)

InpManualAbsLow=0.0; // Исторический low (0=использовать месячный график)

InpResetDelayTime=PERIOD_D1; // Период обновления high/low

InpUseBrightColors=true; // Использовать яркие цвета

InpDrawAsBackground=true; // Рисовать линии на фоне

InpMaxTF_1000=PERIOD_MN1; // Показывать линии через 1000 пунктов до таймфрейма

InpMarker_1000=C'70,10,70'; // Цвет линий 1000 пунктов

InpMarker_1000_Brt=C'140,20,140'; // Цвет линий 1000 пунктов (яркий)

InpMaxTF_500=PERIOD_D1; // Показывать линии через 500 пунктов до таймфрейма

InpMarker_500=C'70,10,70'; // Цвет линий 500 пунктов

InpMarker_500_Brt=C'140,20,140'; // Цвет линий 500 пунктов (яркий)

InpMaxTF_100=PERIOD_H4; // Показывать линии через 100 пунктов до таймфрейма

InpMarker_100=C'8,45,8'; // Цвет линий 100 пунктов

InpMarker_100_Brt=C'16,90,16'; // Цвет линий 100 пунктов (яркий))

InpMaxTF_50=PERIOD_H1; // Показывать линии через 50 пунктов до таймфрейма

InpMarker_50=C'0,25,50'; // Цвет линий 50 пунктов

InpMarker_50_Brt=C'0,50,100'; // Цвет линий 50 пунктов (яркий)

InpMarker_ChartHigh=C'125,105,0'; // Цвет наибольшей цены графика

InpMarker_ChartHigh_Brt=C'250,210,0'; // Цвет наибольшей цены графика (яркий)

InpMarker_ChartLow=C'125,105,0'; // Цвет наименьшей цены графика

InpMarker_ChartLow_Brt=C'250,210,0'; // Цвет наименьшей цены графика (яркий)

InpMarker_AbsHigh=C'127,127,127'; // Цвет исторического максимума

InpMarker_AbsHigh_Brt=White; // Цвет исторического максимума (яркий)

InpMarker_AbsLow=C'127,127,127'; // Цвет исторического минимума

InpMarker_AbsLow_Brt=White; // Цвет исторического минимума (яркий)

ClearView_PeriodSeparator: Разделитель периодов для дней, недель, месяцев и выделения сессий по заданным временам начала/окончание.



Входные параметры:



InpMaxBars=2500; // Количество баров, для которых показывать разделители (0=ALL)

InpUseBrightColors=true; // Использовать яркие цвета

InpDrawAsBackground=true; // Рисовать линии как фон

InpShowSessionSeparator=true; // Показывать разделители сессий (начало/окончание)

InpMaxTF_Session=PERIOD_M30; // Показывать разделитель сессий до таймфрейма

InpSessionStartTime=9; // Час начала сессии (0-23)

InpShiftStartMins=0; // Минуты начала сессии

InpSessionEndTime=18; // Час окончания сессии (0-23)

InpShiftEndMins=0; // Минуты окончания сессии

InpSessionStartColor=C'10,50,10'; // Цвет начала сессии

InpSessionStartColorBright=C'20,100,20'; // Цвет начала сессии (яркий)

InpSessionEndColor=C'50,10,10'; // Цвет окончания сессии

InpSessionEndColorBright=C'100,20,20'; // Цвет окончания сессии (яркий)

InpShowDailySeparator=true; // Показывать разделитель между днями

InpMaxTF_Daily=PERIOD_H4; // Показывать дневной разделитель до этого таймфрейма

InpDailyColor=C'0,33,66'; // Цвет начала нового дня

InpDailyColorBright=C'0,66,132'; // Цвет начала нового дня (яркий)

InpShowWeeklySeparator=true; // Показывать разделитель недель

InpMaxTF_Weekly=PERIOD_H12; // Показывать недельный разделитель до этого таймфрейма

InpWeeklyColor=C'66,0,66'; // Цвет начала новой недели

InpWeeklyColorBright=C'132,0,132'; // Цвет начала новой недели (яркий)

InpShowMonthlySeparator=true; // Показывать разделитель между месяцами

InpMaxTF_Monthly=PERIOD_D1; // Показывать разделитель до этого таймфрейма

InpMonthlyColor=C'66,66,0'; // Цвет начала нового месяца

InpMonthlyColorBright=C'132,132,0'; // Цвет начала нового месяца (яркий)

InpShowYearlySeparator=true; // Показывать разделители между годами

InpYearlyColor=C'66,33,0'; // Цвет начала нового года

InpYearlyColorBright=C'132,66,0'; // Цвет начала нового года (яркий)

ClearView_ChartTemplate: a template to quickly load the three indicators above.

NOTE: The template looks for the indicators in the default folder /MQL5/Indicators



Приведенные ниже картинки иллюстрируют работу индикаторов (цвета несколько различаются, поскольку они были оптимизированы под черный фон).



ClearView_PricePointer>











ClearView_RoundNumberMarker











ClearView_PeriodSeparator









