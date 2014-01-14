Este é um conjunto de três indicadores para melhorar a aparência de seus gráficos. Use-o em vez do padrão 'Exibir grade' no menu propriedades do gráfico. Um template para carregar rapidamente os três também está incluído. Estes indicadores podem ser mais úteis para a negociação manual ou híbrida, mas mesmo para a negociação automatizada eles poderiam fornecer pistas visuais para a otimização do sistema.

A idéia por trás dos indicadores é que as pessoas têm uma tendência a estabelecer metas de Stop perto de números redondos (50/100/500/1000 pips) no gráfico e nas máximas e mínimas históricas. Como resultado estes pontos de preços podem se tornar áreas de suporte ou resistência. Estes indicadores mostram claramente quando o preço está perto de qualquer um desses pontos.



Ao carregar os indicadores, dê tempo para que o terminal possa atualizar o histórico do gráfico atual e que ele possa recuperar os dados a partir do gráfico mensal.

Os conjuntos de cores padrão são otimizados para uso em um fundo preto.

ClearView_PricePointer: ponteiros coloridos de bid/ask e alertas a cada 500/1000 pips, máximas/mínimas diárias, máximas/mínimas no gráfico, máximas/mínimas históricas, exibe o último valor de bid/ask/spread/tick-time

Opção para ter as máximas/mínimas para p gráfico atual e as máximas/mínimas históricas para o par impresso ao carregar o indicador

Opção para definir as máximas e mínimas históricas manualmente em caso de seu provedor de dados não possui uma histórico muito grande

Ligar / desligar as linhas de bid e ask separadamente

Estender as linhas de bid/ask para o início do gráfico ou apenas para a barra mais recente

As linhas de Bid/ask mudam de cor quando estão próximas de importantes pontos de preço (500/1000 pips, máximas/mínimas diárias, máximas/mínimas no gráfico, máximas/mínimas históricas)

Defina quantos pips antes de importantes pontos de preços as cores das linhas de bid/ask deverão mudar (o valor é definido em pips de 4 dígitos, ou seja, a diferença entre 1.30104 e 1.30204 é de 10 pips)



Opção para ter o último dígito (5º) em bid/ask/spread coloridos de forma diferente para uma maior clareza



Defina o canto onde exibir os valores de bid/ask/spread/time do último tick

Exibir os valores de bid/ask/spread/time na janela principal (padrão) ou em um outro subgráfico do mesmo gráfico

NOTA: quando utilizar o deslocamento de ClearView_PricePointer no gráfico para uma melhor visibilidade (verifique a caixa 'Chart shift' na aba 'Comum' nas propriedades do gráfico)



ClearView_RoundNumberMarker: desenha marcadores a cada 50/100/500/1000 pips, máximas/mínimas no gráfico, máximas/mínimas históricas

Escolha entre dois conjuntos de cores (brilhantes ou escuras) para definir a visibilidade das linhas desenhadas

Desenhe linhas de fundo (recomendado o padrão) ou no primeiro plano

Opção para ter as máximas/mínimas para p gráfico atual e as máximas/mínimas históricas para o par impresso ao carregar o indicador

Opção para definir as máximas e mínimas históricas manualmente em caso de seu provedor de dados não possui uma histórico muito grande

Quando as máximas/mínimas no gráfico ou as máximas/mínimas históricas são atingidas pelo preço, ela marca estes pontos como possíveis áreas de suporte / resistência enquanto ela exibe também as novas máximas / mínimas. NOTA: você pode ver facilmente como ele trabalha definindo manualmente as máximas/mínimas históricas para o preço somente a alguns pips de diferença do preço atual. Então espere o preço atingir as máximas/mínimas e veja como as linhas se separam para marcar as máximas/mínimas anteriores e as atuais.



você pode ver facilmente como ele trabalha definindo manualmente as máximas/mínimas históricas para o preço somente a alguns pips de diferença do preço atual. Então espere o preço atingir as máximas/mínimas e veja como as linhas se separam para marcar as máximas/mínimas anteriores e as atuais. Defina quanto tempo este ponto de máxima/mínima do preço anterior deve permanecer marcado (padrão = 1 dia). NOTA: se você mudar o tempo gráfico, recarregar o gráfico ou o indicador, toda informação será perdida.

se você mudar o tempo gráfico, recarregar o gráfico ou o indicador, toda informação será perdida. Especificar, para cada marcador até que período de tempo ele deve ser mostrado. Por exemplo, você pode escolher para exibir marcadores de 100 pips (EURUSD 1.3000, 1.3100 etc) apenas até os gráficos H1. Desta forma, o gráfico não estará cheio de muitas linhas ao alternar entre os período gráficos. Em qualquer período de tempo ele vai mostrar automaticamente somente as linhas que você deseja ver.

Além de cores diferentes, todos os marcadores têm uma descrição do objeto para mostrar se está marcando 50 pips, 100, 500, 1000 pips, das máximas / mínimas (anterior) do gráfico ou das máximas / mínimas históricas (anterior).



ClearView_PeriodSeparator: separador de períodos para marcar dias, semanas, meses e sessão personalizadas de início / fim



Escolha entre dois conjuntos de cores (brilhantes ou escuras) para definir a visibilidade das linhas desenhadas

Desenhe linhas de fundo (recomendado o padrão) ou no primeiro plano



Especifique um início e fim do tempo personalizada para marcar seus horários de negociação

Especificar, para cada marcador se deve ser mostrado em tudo (true / false) e até em qual período de tempo. Por exemplo, você pode optar por mostrar marcadores diários somente até o gráfico de 1 hora. Desta forma, o gráfico não estará cheio de muitas linhas ao alternar entre os período gráficos. Em qualquer período de tempo ele vai mostrar automaticamente somente as linhas que você deseja ver.

Além de cores diferentes, todos os marcadores têm uma descrição do objeto para mostrar se é o início / fim de uma sessão, dia (inclui três letras de abreviatura para o dia da semana), semana, mês ou ano.

Início e fim da sessão e novos marcadores dias são projetadas para o futuro para dar uma indicação de quanto tempo resta (se eles não são visíveis, zoom out para ver estes marcadores)



ClearView_ChartTemplate: um template para carregar rapidamente todos os indicadores acima.

NOTA: O template procura pelos indicadores na pasta padrão em /MQL5/Indicators



Imagens:

As imagens abaixo estão em um fundo branco e algumas das cores não podem ser mostradas bem porque as cores padrões dos indicadores são otimizados para uso em um fundo preto. No entanto, todas as cores podem ser alteradas nas propriedades de indicador para atender qualquer cor de fundo que você goste.

ClearView_PricePointer











ClearView_RoundNumberMarker











ClearView_PeriodSeparator





